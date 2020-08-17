«Лицемерие»: Захарова раскритиковала Макрона за слова о Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «лицемерием» призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.

Она предложила французскому лидеру призывать к поддержке участников протестных акций в Евросоюзе (ЕС), в частности, сотни тысяч «желтых жилетов».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?» — написала Захарова в Facebook.

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Макрон накануне выразил мнение, что Евросоюз должен активно поддерживать участников акций в Белоруссии. «Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета», — написал президент Франции на своей странице в Twitter.

Массовые протестные акции в Белоруссии вспыхнули 9 августа сразу после выборов президента страны. По официальным данным, победителем стал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. При этом его ближайшая конкурентка Светлана Тихановкая получила около 10% поддержки. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По информации сторонников Тихановской, на выборах она получила порядка 70-80% голосов.

В первые дни силовики подавляли демонстрации, прибегая к насилию. Они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии правоохранители перестали разгонять митинги. По официальным данным, за первые дни в стране задержали более 6,7 тыс. человек. Как утверждали в МВД республики, во время беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий погиб в Минске.

К протесту присоединились и сотрудники крупнейших предприятий Белоруссии, которые объявили забастовку до проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях.

Политика белорусских властей в сложившейся ситуации категорически не устраивает Евросоюз. Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчо заявил, что он совместно с коллегами других стран ЕС принял решение о введении в отношении Белоруссии санкций. Дипломат написал в Twitter, что такое решение было принято на фоне непрекращающихся в стране протестных акций после выборов президента.

Министр отметил, что ЕС начал прорабатывать список имен, на которых наложат ограничительные меры. По словам Корчо, санкции будут распространяться на ответственных за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

В белорусском МИДе полагают, что санкции со стороны Европейского союза против государства приведут к «концу политики», цитировал портал Naviny.by заявление пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза. «Ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Белоруссии. У нас — есть», — сказал он.

Глаз подчеркнул, что Евросоюз — одно из приоритетных направлений во внешней политике республики, поэтому Минск настроен на сохранение отношений и продолжение диалога с ЕС.

Так он прокомментировал решение Совета Европейского союза о подготовке санкционного списка белорусских чиновников.

Санкции против Белоруссии готова ввести и Великобритания с ее международными партнерами. Как указано в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба, Лондон готов ввести ограничительные меры против отдельных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих в Белоруссии. «Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти», — подчеркнули в сообщении.