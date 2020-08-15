«Неприемлемо»: Зеленский осудил выдачу Минском 32 россиян

Передача Минском Москве 32 россиян, ранее задержанных в Белоруссии по обвинению в организации массовых беспорядков, была жестко раскритикована президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ранее Генпрокуратура Украины заявляла, что задержанные россияне якобы являются сотрудниками ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством) и просила о выдаче Киеву 28 человек, чтобы обвинить их в терроризме.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Людей, которые имеют отношение к вмешательству в дела Белоруссии и Украины, демонстративно отдать третьей стороне», — возмутился украинский лидер.

В этой связи он пообещал Минску «негативные, трагические последствия».

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — добавил Зеленский.

Передача россиян состоялась днем ранее. За возвращение задержанных в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам ходатайствовала Генеральная прокуратура РФ.

Еще один задержанный имеет белорусское гражданство, поэтому он остался на родине.

«Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Белоруссии. Компетентные органы РФ продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал произошедшее недружественным шагом со стороны Киева. По его словам, белорусские власти приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений.Он пообещал, что Украина найдет способ привлечь выданных россиян к уголовной ответственности.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии заявили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключалась в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, прошедших 9 августа.

Задержание россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков является «надуманным предлогом», который «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», сообщили в этой связи в МИД РФ.

Москва заверила Минск, что никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в суверенную политику других стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось... Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — отметил представитель Кремля.

Вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «договорился» с российским лидером Владимиром Путиным по поводу задержанных.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

По его словам, ему «все равно, вторично», кто «устроил провокацию». Лукашенко подчеркнул, что не хочет «пожара в центре Минска». При этом, добавил он, украинские и российские прокуроры не приехали в столицу Белоруссии, чтобы «работать с задержанными», потому что им «наплевать на этих ребят».

Путин «передал Лукашенко письмо» с «фактами» о российских гражданах, задержанных белорусским КГБ. Также белорусский глава заверил, что на отношения Москвы и Минска «не повлияют никакие Вагнеры».