«Северный поток — 2»: Европа отправила США «ноту протеста»

Представители 24 стран Евросоюза направили в Госдеп США «ноту протеста» из-за санкций, с помощью которых Вашингтон собирается помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Welt. В ЕС убеждены, что подобные санкции нарушают международное право.

Делегация ЕС выразила протест, к которому не присоединились только три страны Евросоюза из 27.

Welt отмечает, что пока неизвестно, какие именно государства выступили против американских санкций.

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В издании отметили, что содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля. Он назвал нарушением международного права экстерриториальное применение санкций. Как подчеркнули в ЕС, «третьи страны» не должны использовать ограничительные меры против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — отметили представители стран Евросоюза.

В июле Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выступает против односторонних санкций со стороны США, в том числе против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Я сильно обеспокоен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а недавно в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — подчеркивал дипломат.

При этом представитель американского посольства в Берлине предупредил, что Соединенные Штаты будут обязаны ответить на угрозу своей национальной безопасности, если Россия «попытается использовать свое доминирующее положение на европейском газовом рынке», чтобы повлиять на зависящие от российских поставок газа государства, передает Welt.

В рамках проекта «Северный поток — 2» на дне Балтийского моря ведется строительство двух нитей газопровода. Предполагается, что топливо будет поставляться по ним в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

По последним данным, трубопровод закончен более чем на 90%.

США выступают против этого проекта, поскольку стремятся поставлять европейским государствам свой сжиженный природный газ. Первые санкции из-за строительства трубопровода ввели в прошлом году: они входили в оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Летом обе палаты конгресса предложили указать ограничительные меры против проекта и в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Сенат и палата представителей хотят ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются трубоукладочной деятельностью для «Северного потока — 2», а также оказывают услуги страхования и дооборудования судов.

В сенатской версии бюджета обозначены также меры против компаний, которые сертифицируют готовый газопровод. Сводную версию оборонного бюджета должен одобрить конгресс, после чего она поступит на рассмотрение президенту страны.

В середине июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в рекомендации закона о санкциях против причастных к проектам компаний.

«Северный поток — 2» поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. Строительство также одобряет Норвегия, правительству которой принадлежат 30% акций одного из подрядчиков строительства — компании Kvaerner.

В начале августа посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил о подготовке Евросоюзом мер, которые позволят ему увеличить устойчивость к действию экстерриториальных санкций третьих стран.

В то же время российская сторона уже готовится к тому, что будет завершать прокладку газопровода самостоятельно. О такой возможности заявили в «Газпроме». Один из возможных вариантов предполагает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая может удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Такой план способно реализовать судно «Академик Черский».