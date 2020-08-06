Глушат «вражьи голоса»: посольство РФ раскритиковало Госдеп

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне выразило возмущение публикацией Госдепартаментом США доклада о «столпах российской дезинформации» и «пропаганде». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», — считают российские дипломаты.

Центр глобального взаимодействия при Госдепе ранее обнародовал доклад, систематизирующий «концепцию российской пропаганды». В список пропагандистов американские власти включили государственные СМИ РФ — РИА «Новости», Первый канал, «Россию 24», агентство Sputnik и телеканал RT.

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Посольство РФ рекомендовало отечественным и зарубежным журналистам и СМИ, которые «осмеливаются критиковать США», помнить, что «почти наверняка станут предметом тщательного изучения», а американские соцсети заблокируют их аккаунты «без объяснения причин».

Госдепу, считают в российской дипмиссии, не по душе «существование альтернативных источников информации». Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов стремится дискредитировать «вражьи голоса» — объявляя эти СМИ «слугами Кремля и российских спецслужб».

Посольство также назвало «абсурдом» включение в список «официальных правительственных коммуникаций лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва». В заявлении значится, что если это — вершина «выстраиваемой американскими коллегами конструкции», то она выглядит как «карточный домик».

В 2017 году в России был принят законопроект, позволяющий признавать в качестве иностранных агентов те СМИ и организации, которые получают денежные средства из-за рубежа. Закон об иноагентах был внесен в российский парламент после того, как американский минюст заставил отделение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента. В связи с этим решением именно американские СМИ заняли первые позиции в списке на получение статуса иноагента, но уже со стороны Российской Федерации.

Госдеп США тем временем «внимательно следит за этим законопроектом», сообщил РИА «Новости» анонимный сотрудник американского дипломатического ведомства. «[Мы следим], чтобы узнать, будет ли он принят, — добавил американский дипломат, — и как он будет реализован».

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн тогда опубликовал в связи с принятием Госдумой законопроекта об иноагентах заявление на своем сайте. Маккейн заявил, что нет никаких оснований, чтобы ставить на одну полку «правдорубов с CNN и «Голоса Америки» и лживых пропагандистов с RT».

В декабре 2017 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентном и жестком давлении спецслужб США на представителей российских СМИ. «В последнее время представители российских СМИ, в том числе, в США стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки», — сказала Захарова.

В июле 2020 года посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала. Посол РФ Анатолий Антонов подчеркнул, что российские журналисты «громко и ясно себя идентифицировали», предъявили пресс-карты и «не оказывали никакого сопротивления».

«Состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется. Рекомендовали им держаться от противоборствующих сторон на безопасном расстоянии», — сообщил Антонов.

Инцидент с журналистами российского телеканала произошел в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках в городе. Протестующие осаждали местный суд, в здании которого разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. По данным пресс-службы телеканала, на журналистов напали «люди в камуфляже».

По словам Антонова, нота касается не только этого инцидента. Дипломаты также напомнили Госдепу о том, что не получили ответ на «предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции» на корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева в Миннеаполисе.

Тогда полицейский брызнул в лицо журналисту перцовым газом — уже после того, как Тургиев представился сотрудником прессы и предъявил свое удостоверение.