Новая «холодная война» и другие темы недели: о чем пишут телеграм-каналы

В этот раз пойдем хронологически.

В начале прошлой недели в Брюсселе завершился саммит глав Европейского Союза, посвященный восстановлению европейской экономики от коронавируса. На протяжении четырех дней 27 лидеров государств с пеной у рта спорили, кто в Европе всех больнее и беднее.

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«Откровений никто не ждал: политико-экономическая схема существования Евросоюза остается неизменной как минимум с начала мирового экономического кризиса 2008 года, — констатирует ИА «Стекломой». — Богатые страны Северной и Западной Европы трудятся в поте лица, чтобы отдать заработанное в виде дотаций бедным странам Южной и Восточной Европы.

В итоге остановились на $859 миллиардах экстренной финансовой помощи, которые будут распределены между наиболее пострадавшими от коронавируса странами. При этом наибольшие споры вызвала не сама сумма, а схема её распределения: страны-доноры (Франция, Австрия, Германия, Нидерланды и страны Скандинавии) настаивали на кредитной форме помощи, дотационные страны (весь остальной ЕС), понятное дело, ратовали за безвозмездные гранты.

Главными борцами с «кредитным рабством» стали Польша и Венгрия – самые дотационные страны Европейского Союза и одни из главных противников миграционной политики Брюсселя. Удивительно, но венгерский премьер Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий добились своего: часть дотаций действительно будет предоставлена в виде безвозмездных грантов, а часть – в виде кредитов с низкой процентной ставкой. Более того, страны-доноры не смогут даже указывать, на что именно пойдут деньги их налогоплательщиков. Фактически, речь идет о бесконтрольной передаче грандиозных сумм за просто так: вот тебе, Агнешка, миллион, трать как хочешь, мы еще заработаем.

Логика европейских лидеров (прежде всего Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона), потворствующих этому празднику непослушания, в целом объяснима: выяснять отношения в столь тяжелые времена равносильно политическому самоубийству всего ЕС, и без того ослабевшего после потери ведущего экономического локомотива – Великобритании.

Вопрос в другом: как долго население немногочисленных стран-доноров Евросоюза будет соглашаться жить по такой извращенной схеме, и как скоро в Германии, Франции или Швеции станут популярны лозунги «хватит кормить Польшу», закономерным финалом которых станет победа очередных антибрюссельских правых политиков? Ну а повинны в этом, конечно, окажутся русские хакеры».

В середине недели госсекретарь США Помпео неожиданно заявил, что Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином.

«В числе таких ошибок Помпео назвал отчуждение союзников и отрицание прав собственности, а также верховенства закона. Госсекретарь назвал лидера Китая Си Цзиньпиня «настоящим сторонником провалившейся тоталитарной идеологии».

Вы меня простите, но госсекретарь Помпео - недалекий придурок, — пишет Никита Кричевский в своей «Антискрепе». — Ошибки СССР целиком и полностью лежали в сфере экономики, но никак не идеологии. Больше того, в 1985 г. американцы и представить себе не могли, что через 6 лет Союза не станет. Об этом многократно заявляли руководители США тех лет. А одна из целей рейганомики состояла в преодолении военно-технического отставания от СССР».

«И тут выходит Помпео и заявляет, что Китай повторяет ошибки СССР. Ничего Китай не повторяет, а Помпео хорошо бы посмотреть в митингующее окно, поклониться могиле Джорджа Флойда и подумать, что будет делать правительство США, когда китайцы одномоментно предъявят к оплате все их гособлигации. Денежной эмиссией дело не ограничится, поскольку затрещит вся финансовая система США», — уверен профессор.

Но не только о Китае думает американский политический истеблишмент.

«Никогда такого не было, и вот опять, — возмущается РИАN. — Республиканец Кевин Маккарти заявил, что российские хакеры пытаются ослабить действия Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на ослабление нашего противодействия пандемии, не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь к ответственности этих российских хакеров», — говорит конгрессмен. Наконец-то нашли виновных», — иронизирует канал.

В конце недели стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Лондоном, Занзибаром (в Танзании) и Турцией (сначала с 2, затем с 4 городами). Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«Разумеется, никто не ставил перед собой такой цели, но ряд получился символическим: Лондон для элиты (ведь соскучились, поди), Турция для народа. Вот только к чему тут Занзибар?» — задается вопросом канал.

И тут же на него отвечает.

«Канал «Африканистика» пишет: «Сейчас лучшее время для посещения Танзании. Пик сухого сезона, миграции антилоп гну, животные концентрируются на водопоях, мало комаров». Посольство РФ в Додоме рекомендует осмотреть высочайшую вершину Африки вулкан Килиманджаро и позагорать на пляжах Занзибара.

По любопытному совпадению сегодня глава Крыма Сергей Аксенов объявил: полуостров принял миллионного в этом году туриста. «Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%», — радовался Аксенов. Рейсы в 4 города Турции из 4 регионов России, конечно, не изменят картину кардинально, однако, без сомнения, снизят наплыв отдыхающих в Крым», — считает «Мейстер».

Непростой остается ситуация в Хабаровском крае, который все еще «штормит» после ареста за участие в ОПГ теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала.

Тем не менее в воскресенье врио главы региона Михаил Дегтярев все же начал проводить пусть и импровизированные встречи с жителями края.

«То, что Дегтярев вышел к протестующим на прямой разговор при всем бэкграунде и накачке настроений - хороший признак, — полагает «Адекват». — Общаться с враждебно настроенными людьми новый хабаровский губернатор не боится, и это уже неплохо».

Ну и в заключении о культуре и спорте. А точнее: обо всем вместе.

«Доктор прописал» заметил интересное: британскому правительству «прилетело» за поддержку футбола, а не театров

«Британия рискует превратиться в «культурную пустыню» из-за массовых увольнений работников сферы искусства и закрытия культурных учреждений в период пандемии коронавируса, считают депутаты парламента.

Вообще говоря, на поддержку культурных учреждений правительство выделило 1,57 млрд фунтов стерлингов. Но, полагают депутаты, решение принято слишком поздно, ведь многие галереи и культурные центры уже окончательно закрылись, не пережив кризис.

И по их мнению, правительство предприняло значительные усилия, чтобы помочь профессиональному футболу, но при этом не стало в достаточной степени поддерживать театры, — пишет канал. — В то время как «год от года театры посещает больше людей, чем футбольные матчи лиги».

На этом все!

До следующей недели.