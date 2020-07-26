«Нужно покаяться»: Москва дала совет Климкину после заявления о Крыме

Бывшего главу украинского МИДа Павла Климкина призвали к «покаянию». Член Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди уверена, что украинскому политику необходимо именно это сделать, а не говорить о том, что Крым стоит сделать «проблемой» России.

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«Когда Климкин был руководителем внешнеполитического ведомства Украины, ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко», — напомнила она в комментарии RT.

«Господину Климкину необходимо публично покаяться [за свои действия], а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — заявила она.

Ранее Климкин опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что наступили «крымские дни». «Я совсем не шучу, тут не до шуток. Вчера было ровно 80 лет со дня подписания Декларации Уэллса, который тогда был госсекретарем США. Этот документ в политическом и правовом смысле вбил гвоздь в дело непризнания оккупации балтийских государств Советским Союзом», — напомнил он в опубликованной 24 июля записи.

Бывший украинский дипломат подчеркнул, что «многие в их деоккупацию не верили». Но сами балтийские страны «верили и получили, что им принадлежит». Он отметил, что они ждали полвека, но у Украины «нет столько времени». «Должны превратить Крым в проблему для России внутренне и наружно, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — сделал Климкин вывод.

При этом он считает, что украинским политикам нельзя останавливаться: «если мы прекратим бороться и остановимся, то почему за нас должны бороться другие?»

В заключении он добавил, что «в странах Балтии были коллаборанты, но абсолютное большинство всегда мечтало о свободе и не смирилось». Таким образом Климкин, скорее всего хотел намекнуть на аналогичную ситуацию в Крыму.

Однако там после проведения в 2014 году референдума (где большинство крымчан проголосовали «за» вступление полуострова в состав России) не было слышно, чтобы жители жаловались на свое положение будучи россиянами.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил в комментарии РИА «Новости», что власти России уже решили все проблемы полуострова, которые были созданы украинским руководством.

«Я не вижу смысла ни отвечать на подобные заявления, ни отговаривать украинских политиков от того бреда, который они выдают за умные мысли — в мире уже все уравновесилось: Крым наш — и точка», — подчеркнул политик.

В свою очередь в МИД России отметили, что сама Украина стала проблемой. «У них [Киева] получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с РБК.

Член Совфеда Владимир Джабаров предупредил Климкина, что в России его могут привлечь к уголовной ответственности за призыв нарушения территориальной целостности страны. Такое мнение он выразил в связи с ранее принятыми поправками к Конституции России.

«Бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка. По сути, призывает к отделению Крыма от России», — сказал он телеканалу «360».

В 2014 году на Украине прошел госпереворот. Сразу после этого власти Крымского полуострова провели референдум, на котором учитывалось мнение местных жителей относительно вступления Крыма в состав России. В голосовании приняло участие большинство граждан, имеющих право голоса. Больше 90% из них выразили желание стать россиянами.

В марте того же года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Но международное сообщество выступило против этого процесса. Ряд европейских стран, а также США считают действия Москвы незаконными. В качестве протеста они ввели санкции. Украина, в свою очередь, выступает за ужесточение ограничительных мер, которые уже идут во вред самой Европе, и утверждают, что полуостров — это украинская территория, но «временно оккупированная».