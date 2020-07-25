Атмосфера страха: как теракт в Луцке изменил Украину

Чем опасен луцкий теракт для Зеленского

Захват заложников в Луцке заставил президента Украины Владимира Зеленского ради спасения их жизней выполнить требование террориста. Однако своим решением президент Украины создал опасный прецедент, который может открыть окно для повторения таких инцидентов — первым примером можно считать недавний захват заложника в Полтавской области. По мнению экспертов, Зеленский следовал электоральной логике, но ситуация ухудшается плачевным состоянием правоохранительной системы страны, что позволяет многим преступникам избежать наказания.

Луцкий районный суд арестовал на два месяца без права внесения залога украинца Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с 13 пассажирами. Таким образом, суд удовлетворил требование стороны обвинения относительно меры пресечения для задержанного.

Захват заложников в Луцке стал достаточно показательным инцидентом на Украине. СБУ классифицировала действия Кривоша как теракт, а в МВД завело уголовное дело на злоумышленника по трем статьям — захват заложников, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

Кривош не просто взял в заложники 13 человек, но и угрожал применить против них оружие.
Террорист выдвинул ряд требований к представителям украинской власти, в том числе к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Во-первых, злоумышленник хотел, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали видеообращение с признание о том, что они «террористы в законе».

Касательно Зеленского было отдельное требование — снять видеоролик с призывом к просмотру фильма «Земляне» о жестоком обращении с животными. После десятичасовых переговоров президент пошел на уступки и выполнил призыв террориста, что в итоге привело к освобождению всех заложников и задержанию Кривоша.

Атмосфера страха

Зеленский выполнил требование злоумышленника после телефонного разговора с ним, во время которого глава государства смог убедить преступника вначале отпустить несколько человек в качестве первого шага. По факту поступок президента Украины позволили урегулировать ситуацию без жертв, а требуемый ролик благополучно был удален после задержания террориста.

Однако действия Зеленского вызвали неоднозначную реакцию на Украине, да и в других странах, из-за того, что президент нарушил один из ключевых принципов переговоров с террористами — пошел на уступки.

Если рассматривать ситуацию в украинском медиапространстве, то пока в нем преобладают два мнения: позитивное и негативное. Сторонники главы государства считают, что Зеленский поступил правильно, так как его поступок в итоге позволил спасти заложников.

Вторая же группа относиться к поступку президента с большими опасениями, поскольку, выполнив требования террориста, глава государства фактически мог спровоцировать целую волну похожих инцидентов — подав радикалам пример того, как можно добиться нужных им изменений от власти.

Подтверждение их опасений долго себя ждать не заставило. Вскоре в Полтавской области мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции региона. Новый инцидент произошел практически на следующий день после теракта в Луцке, поэтому определенная параллель между этими случаями действительно прослеживается.

Злоумышленник из Полтавской области пошел на захват заложника из-за того, что полицейские задержали его за угон автомобиля. Мужчина начал угрожать правоохранителям гранатой, похитил одного из сотрудников и потребовал не привлекать его к уголовной ответственности. В итоге ситуация разрешилась относительно мирно, преступник все же отпустил заложника, однако ему удалось скрыться — в настоящее время украинские правоохранители проводят спецоперацию по его поиску и задержанию.

Как заявил «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник,

напрямую эти инциденты связать все же нельзя, но определенная психологическая и информационная связь тут прослеживается.

«Президент сделал то, что требовало общественное мнение — были сохранены жизни его сограждан. Он следовал бытовой и электоральной логике, общество безусловно это поддерживает. Но подыгрывая луцкому террористу Зеленский создал огромные стратегические угрозы, поскольку последующие террористические акты будут рассматриваться через призму этого дела и поведение президента. То есть не поощрил ли президент выполнением требования террориста последующие атаки. Более того, возникает вопрос, на что Зеленский будет готов пойти в следующий раз, ради сохранения жизни своих сограждан», — отмечает эксперт.

Бортник также указывает, что эти два инцидента — не единственные примеры индивидуального террора. Недавно у киевского метро взорвали мусорный ящик, из-за чего получили ранения несколько человек.

Сообщения о минировании в различных частях страны возникают постоянно и отдельно на население оказывает действие раскручивание слухов о скором «вторжении России».

«Общество находится в состоянии страха и напряжения, что может играть в пользу отдельных политиков. За счет этого населением легче манипулировать и отвлекать внимание от ключевых проблем государства», — добавил эксперт.

Фальшивый теракт?

Возможная причастность ряда политических сил к теракту действительно вызывает интерес у украинского общества. К примеру,

в местных СМИ активно раскручивается предположение о том, что луцкий теракт мог быть срежиссированной акцией властей Украины, направленной на повышение рейтинга Зеленского.

В защиту этой теории выступает то, что показатели президента и правда оставляют желать лучшего. Согласно июльскому опросу социологической группы «Рейтинг», работу Зеленского одобряют 37% респондентов, а негативно оценивают президента 59% украинцев. При этом год назад поддерживали главу государства 58% опрошенных, а против выступали только 19%.

Сторонники «фальшивого теракта» приводят также ряд ключевых аргументов в подтверждение своих подозрений. Во-первых, сомнительным выглядит показательный штурм автобуса в Луцке уже после освобождения заложников. Во-вторых, требование Кривоша к Зеленскому и другим политикам были совершенно разными — фактически террорист попросил президента выполнить сущий пустяк.

В-третьих, неизвестно почему контроль над операцией получила МВД, а не СБУ — именно в ее обязанности входит разрешение подобных ситуаций. К тому же, сторонники теории подметили необычный маршрут автобуса, факт двух судимостей Кривоша и неожиданное открытие социальных сетей террориста незадолго до нападения.

«Вряд ли ситуация в Луцке была срежиссированной, однако на Украине достаточно много людей, травмированных войной на Донбассе — только ветеранов АТО более 100 тыс. человек.

Не исключаю, что часть этих людей находится в реактивном состоянии и потенциально общая ситуации в стране может спровоцировать их на подобное поведение. Незаметно подталкивать их таким действиям может кто угодно и что угодно», — отмечает Руслан Бортник.

В самой истории было очень много гротеска со стороны правоохранительных органов и политиков, продолжил эксперт, они откровенно переигрывали, что отлично иллюстрирует штурм автобуса уже после ухода заложников. Однако это объясняет сегодняшним положением дел на Украине, где представители силовых структур являются политиками и борются за хорошую медиакартинку.

Отсутствие политической воли

Впрочем, если отвлечься от «теорий заговора» и вернуться к главной проблеме теракта в Луцке, то на первый план выходит именно опасность повторения таких инцидентов, созданная Зеленским. Ситуация ухудшается тем, что работу правоохранительных и судебных органов на Украине в последние годы нельзя назвать образцовой.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко создал благоприятную почву для усиления различных радикальных националистических движений, что в итоге фактически привело к их полной безнаказанности.

В данном случае показательным является серия недавних атак радикалов на членов оппозиционной партии Шария. Тогда полиция отреагировала на избиение политиков формально — лишь в ряде случаев возбудив уголовные дела, да и то по статье хулиганство.

Подобная ситуация прослеживается и в достаточно резонансных расследованиях, в том числе по убийствам журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, которые до сих пор не доведены до логического завершения. В числе подозреваемых по этим делам проходят представители радикальных группировок и ветеранов АТО, что скорее всего мешает вынесению обвинительного заключения.

Как отмечает Руслан Бортник, слабость правоохранительной системы на Украине очевидна, что в целом провоцирует людей на поведение и действия схожие с луцким терактом.

«К сожалению, во многих случаях за преступлениями или силовыми действиями с применением оружия стоят ветераны войны на Донбассе, представители волонтерских движений или праворадикальных групп. На сегодняшний день они доминируют на улицах и власть не желает вступать с ними в конфликт. Зачастую правоохранительная и судебная система оказывается обезоруженной — «беззубой» — перед подобными группами. Им удается избежать наказания, что провоцирует новые преступления», — уверен эксперт.

Главная проблема заключается в отсутствии политической воли и готовности руководства силовых структур прикрыть своих сотрудников, взяв на себя политическую ответственность, подчеркнул Бортник, так как этого сегодня нет, правоохранители и судьи остаются в одиночестве — на их стороне закон, но в то же время без надлежащей поддержки они выглядят крайне слабо.