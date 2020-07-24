Не поделили шоколадку: Саркози рассказал о встрече с Путиным

По словам Саркози, выложенное на блюдце угощение организаторов было разобрано участниками встречи, и остался последний кусочек шоколада, за которым одновременно потянулись Путин и на тот момент президент Франции, передает РИА «Новости».

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«Сложилась забавная ситуация, все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку», — рассказал Саркози.

Впрочем, Путин любит не только шоколад. Как сообщало испанское издание El Confidencial в марте нынешнего года, в рацион российского лидера входят нежирное мясо, рыба, овощи и фрукты, крупы и яйца. Эксперты назвали такое питание здоровым.

При этом продуктов, которые диетологи считают вредными — это переработанное мясо вроде ветчин и колбас и алкоголь, — Владимир Путин старается избегать, если не считать тех случаев, когда ему нужно поднять бокал вина или кружку пива, чтобы произнести тост.

К полезной привычке можно отнести и плотный завтрак в виде омлета и сырых перепелиных яиц, гречневой каши с алтайским медом и фруктов или сухофруктов. Ужин, как и советуют специалисты по здоровому питанию, у российского президента легкий — это молочные или кисломолочные продукты.

Кроме того, эксперты отмечают, что поддерживать хорошую физическую форму помогают занятия спортом: Путин известен как любитель хоккея, единоборств, плавания, катания на лыжах.

Рассказали аналитики и про питание других мировых лидеров. Вполне спортивной оказалась, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель.

Несмотря на то что она не избегает переработанных мясных продуктов, ее рацион вполне сбалансирован: если днем глава правительства выбирает традиционные блюда немецкой кухни, такие как сосиски с соусом и пюре, сопровождаемые кружкой пива, то на ужин предпочитает овощи.

Кроме того, иногда Ангела Меркель ходит на лыжах или отправляется на длительные пешеходные прогулки, что для поддержания хорошей формы идеально, если заниматься этим регулярно.

Меньше всего одобрение диетологов вызывает образ жизни президента США Дональда Трампа, у которого диагностировано предожирение — его индекс массы тела составляет 30,4 при норме 18,5-24,99 для мужчин.

И в этом нет ничего удивительного: 73-летний Трамп всю жизнь питается фастфудом, предпочитая гамбургеры, сэндвичи с яйцами и сыром, жареную картошку, крылышки, пиццу и мороженое.

Несмотря на то что Дональд Трамп не пьет алкоголь, его любимые напитки все же далеки от здоровых — это кока-кола с сахарозаменителем и шоколадные коктейли. Кроме того, Трамп не занимается спортом, если не считать гольф.

Чуть ранее глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, в которой Путин гостил с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, рассказал, что глава государства всегда сам делает шашлык и маринад для него — в итоге блюдо получается «шикарным», но при этом секрет президентского маринада Кара-оол не открыл.

«С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую. Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения», — указал чиновник.

Также он признался, что Путин любит национальный тувинский чай, приготовленный по рецепту бабушки Кара-оол — рецепт этого лакомства глава региона журналистам раскрыл.

«Первый, самый главный ингредиент — вода. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло», — резюмировал глава республики.