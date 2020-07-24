Чего боится Джонсон: Лондон готовится к четырем бедствиям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем бедствиям — второй волне пандемии коронавируса, сезонной эпидемии гриппа, наводнениям и выходу из состава Евросоюза без соглашения.

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«Даунинг-стрит 10 [резиденция премьера] ясно дал понять, что подготовка должна быть завершена к концу августа», — рассказал журналистам глава военной стратегии и операций в министерстве обороны генерал-лейтенант Дуглас Чалмерс.

Он также отметил, что правительство поручило военным завершить подготовку к концу августа, чтобы у Великобритании было время извлечь уроки и исправить ошибки в системе реагирования на потенциальные вызовы.

«Когда мы смотрим на зиму, мы знаем о нормальном сезоне гриппа. Мы явно выходим из ЕС, и у нас есть нормальные наводнения и так далее. Мы очень внимательно следим за тем, как мы готовимся к зиме [...], и мы будем поддерживать некоторые из ведомственных занятий по подготовке», — сказал Чалмерс.

Ровно год назад Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, и свой юбилей политик встречает при не самых благоприятных обстоятельствах. Его поручение свидетельствует о серьезном беспокойстве за ближайшее будущее страны, что противоречит высказанным им надеждам на то, что к Рождеству Соединенное Королевство сможет вернуться к нормальной жизни.

«Моя сильная искренняя надежда состоит в том, что мы сможем пересмотреть ограничения и позволить себе более значительное возвращение к нормальному [образу жизни] в период с ноября и к Рождеству — по возможности как можно раньше», — сказал премьер на пресс-конференции 17 июля.

Тогда же он отметил, что на протяжении последних трех недель в Великобритании регистрировалось менее тысячи новых случаев инфицирования в сутки, в то время как показатели смертности также продолжали падать.

На сегодняшний день в стране выявлено 297 тыс. случаев коронавируса, из которых 45 554 – смертельные (это больше, чем в любой другой европейской стране). За сутки зафиксировано 560 новых зараженных, 79 заболевших скончались.

Число летальных исходов от коронавируса снижается, однако количество случаев заболевания начало постепенно расти.

При этом Великобритания находится в процессе снятия ограничительных мер. С 1 августа в стране отменяется запрет на работу для большинства предприятий досуга, включая салоны красоты, катки, казино. Ночные клубы пока что будут закрыты.

Ранее Джонсон говорил, что в ближайшие месяцы министры рассмотрят все оставшиеся ограничения, чтобы обеспечить «более существенное возвращение к нормальной жизни, начиная с ноября, самое раннее» и, «возможно, ко времени Рождества».

В середине июля в Великобритании был представлен доклад, сделанный по заказу главного научного советника правительства Патрика Валленса, в котором сообщалось, что зимой следует ожидать вторую волну коронавируса. При неблагоприятном сценарии она может унести еще около 120 тыс. жизней.

В исследовании утверждается, что на сегодняшний день прогнозировать ход пандемии в зимний период достаточно сложно, так как обычно вирусы живут дольше при низких температурах и распространяются быстрее в связи с тем, что люди больше времени проводят в помещениях.

И, как отмечают авторы доклада, ситуация осложнится также и тем, что зимой следует ожидать и другие вирусы, в частности, гриппа, в связи с чем нагрузка на больницы возрастет еще больше, чем во время первой волны.

Не стоит забывать и о тех, кто отложил операции или другие процедуры весной из-за коронавируса.

Если же Великобритания действительно столкнется со второй волной эпидемии, то это совпадет по времени с фактическим выходом страны из состава ЕС. Переходный период оканчивается 31 декабря, сейчас стороны ведут переговоры об условиях дальнейшего сосуществования, однако процесс продвигается крайне сложно. Завершить дискуссии и заключить соглашение необходимо к осени, времени остается все меньше, а подвижек практически нет.

В начале июля Евросоюз и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из состава содружества из-за сохраняющихся разногласий. Глава британской делегации Дэвид Фрост сообщил журналистам, что возможность личной встречи, первой с момента начала пандемии, добавила диалогу «дополнительную глубину и гибкость», однако признал, что по ряду вопросов прийти к общему знаменателю вновь не удалось.

Накануне глава европейской делегации на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заявил о существовании риска разрыва отношений с Великобританией без соглашения.

«Есть объективный риск отсутствия договоренности, — сказал он. — Моя цель — это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли».

Борис Джонсон уже не раз говорил, что в случае отсутствия договоренностей Лондон готов выстраивать дальнейшие отношения по нормам ВТО.

Правила и тарифы ВТО касаются только товаров и игнорируют важный для Британии рынок услуг. Также нельзя забывать, что если Лондон будет заключать сделки с 27 членами ЕС на основе правил Всемирной торговой организации, то Брюссель сможет устанавливать импортные пошлины на товары из Великобритании.

Торговля по правилам ВТО предполагает восстановление полноценных границ, что приведет к огромным задержкам транспорта на границе. Даже если проверки будут проходить за несколько минут, в портах образуются многокилометровые пробки, которые могут растянуться до самого Лондона.

«Жесткий» Brexit, так или иначе, вызовет панику в Великобритании.

К потенциальным последствиям готовятся британские банки и компании, в случае отсутствия сделки следует ожидать и появления очередей в магазинах. Проблема состоит и в том, что Лондон уже сталкивается с экономическими последствиями от пандемии, которые будут лишь усугубляться, и его выход из ЕС без торгового соглашения может вывести ситуацию из-под контроля.

К примеру, уже сейчас Великобритания готовится потратить £705 млн (почти $890 млн) на улучшение инфраструктуры на границах страны в свете выхода из ЕС. Газета The Sunday Times сообщала, что эти расходы заложены в рамках подготовки к тому, что сделка с Евросоюзом достигнута не будет. В условиях финансового кризиса подобные дополнительные траты, а также отсутствие компромиссных договоренностей в сфере торговли с 27 членами содружества, с которыми у Лондона уже установлены достаточно крепкие экономические связи, представляется огромной проблемой.

Опасения британского премьера вполне обоснованы — зимой Соединенное Королевство действительно может столкнуться сразу с несколькими масштабными проблемами, которые рискуют создать полный хаос во всех сферах жизни.