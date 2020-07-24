«Лидеры фракций говорили о замене кресел в старом автобусе»

Нечаев подчеркнул, что Мишустин всегда был последователен в своих действиях. Однако, в предлагаемом сейчас есть много нюансов.

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«Мишустин заявил о цифровой трансформации всех сфер жизни общества. С одной стороны, цифровизация – это современный тренд, требование времени. С другой стороны, цифровизация по Мишустину может привести к тому, что государства в жизни каждого человека станет слишком много. Его и так много, и станет еще больше, а свободы может стать еще меньше», - считает Нечаев.

«Альтернативная точка зрения важна для баланса сил в обществе»

На данные Нечаевым оценки обратил внимание директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, который подчеркнул, что крайне интересна реакция новых политических сил, никак не связанных с единым думско-кремлевским консенсусом.

«Здесь обращает на себя внимание реакция основателя партии «Новые люди» Алексей Нечаев… Он демонстрирует неоднозначное отношение предпринимательского сообщества к премьеру и его опыту работы с налогами. Не поет ему дифирамбы, а критично обсуждает возможные перспективы. Это и дополнительные налоговые обременения для бизнеса, и сокращение пространств личной свободы в связи с массовым внедрением цифровых технологий. И такая альтернативная точка зрения важна для баланса сил в обществе», - прокомментировал Солонников.

Соглашается с ним и председатель Российского союза налогоплательщиков, член ОП Артем Кирьянов.

По его словам, Нечаев как новый человек на российской политической сцене «сумел точно почувствовать вектор будущего».

«Новые люди» обозначили вектор развития

«Действительно, правительство Мишустина всерьез намерено цифрой переломить бюрократическую вязкость, стагнирующую стабильность, равнодушную к людям, их проблемам, их уровню жизни. И партия «Новые люди» четко заявляет позиционирование развития, активной модернизации общества, пересмотра Общественного договора», - подчеркнул Кирьянов.

В свою очередь, сам лидер «Новых людей» анализируя реакцию парламентариев на доклад премьера, подчеркнул, что многие депутаты просто не услышали премьера, а в выступлениях лидеров фракции мелькал лишь общий запрос парламента на стабильный консерватизм, и в конечном счете никакой реакции на предстоящие новшества не было.

«Премьер дал понять депутатам, что пора переходить к серьезным изменениям. Пересаживаться из старого автобуса в новый. Не факт, что этот автобус будет лучше и ездить людям в нем будет комфортнее. Лидеры фракций же говорили о том, как лучше поменять кресла в старом автобусе. По сути, они тасовали ту же колоду вопросов, что и 10, и 20 лет назад», - сказал Нечаев.

Разделяет этот тезис и Солонников, который полагает, что критика – это стимул идти вперед.

«В здоровом обществе должно быть место для конструктивной политической критики. Только с её учетом может быть достигнут баланс интересов и определено стратегическое направление развития», - уверен он.

В то же время Солонников отмечает, что Нечаев услышал главное в тезисах Мишустина — идею о необходимости пересмотра Общественного договора, о новых драйверах роста, о новой модели экономического развития.

«Предлагают рыбу, а не удочку, чтобы ее ловить»

Рассуждая о дальнейшем развитии страны основатель «Новых людей» констатировал, что о выступавшей ранее в качестве рупора стабильности «Единой России» теперь говорят даже больше, чем о КПРФ или ЛДПР, и это в очередной раз подчеркивает, что в Госдуме фактически у руля стоит одна партия – партия ренты и стабильности, в итоге же вся полемика в нижней палате парламента не отражает иную позицию, близкую общественности – «партию современную, созидания и развития».

«Лидеры коммунистов и либерал-демократов озабочены тем, как все сохранить и поделить, а не тем, как созидать и развивать новое. Говоря о помощи людям, бизнесу, они по-прежнему предлагают давать только рыбу, но не удочку», - подчеркнул Нечаев.

Он отметил, что «Новые люди» как раз и предлагают создать среду для развития бизнеса, где учат рыбачить и самому всего добиваться, а не «получать готовую рыбку».

В свою очередь, Кирьянов заметил, что именно такой подход требуется в современной повестке.

«На данный момент такая повестка требует своих лидеров и героев, причем по всему политическому спектру. Сегодня общество нуждается в изменениях», - акцентировал Кирьянов.