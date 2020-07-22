«Гвоздь в крышку гроба»: США и Китай начали войну консульств

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. МИД Китая подтвердил информацию. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал данный шаг Вашингтона политической провокацией.

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По его словам, решение о закрытии дипмиссии нарушает международное право и основные нормы международных отношений, поскольку принято США в одностороннем порядке. «Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — сказал Ван Вэньбинь.

КНР призывает США немедленно отказаться от требований и считает их ошибочными. Как уточнил китайский дипломат, американская сторона открыто разжигает ненависть в отношении Китая.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус пояснила, что решение о закрытии принято «для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев».

Незадолго до того как информация о закрытии китайского консульства стала известна широкой общественности, на его территории разгорелся пожар. Как сообщает телеканал Fox News, полицейские предполагают, что возгорание связано с тем, что во дворе дипмиссии сжигались документы.

Примечательно, что когда на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции, им было отказано в доступе на территорию.

Как рассказал госсекретарь США Майк Помпео, этим шагом американские власти намерены показать, что Вашингтон ожидает изменения политики, которую проводит Коммунистическая партия Китая (КПК). Он утверждает, что якобы имевшая место кража Китаем интеллектуальной собственности стоила американской экономике «сотен тысяч рабочих мест».

«Мы ясно излагаем свои ожидания, касающиеся того, как следует вести себя Коммунистической партии Китая. И, когда она не поступает таким образом, мы собираемся предпринимать действия, защищающие американский народ», — сказал Помпео.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов,

решение США о закрытии китайского консульства в Хьюстоне опускает двусторонние отношения на низшую точку за последние 40 лет.

«Все, что мы наблюдаем в течение последнего месяца — чуть ли не ежедневное обострение американо-китайских отношений», — добавляет эксперт.

По его словам, практически каждый день с американской стороны следуют выпады, заявления, принимаются решения, которые на глазах разрушают все, что было накоплено в американо-китайских отношениях за последние 40 лет. В каком-то смысле закрытие хьюстонского консульства даже можно считать символичным, ведь оно было первым консульством КНР в США, открывшимся в 1979 году, в год установления дипломатических отношений.

«Очевидно, что Америка в отношениях с Китаем перешла к языку угроз, шантажа и прямого давления. Фактически каждый день принимается какое-то антикитайское решение», — говорит Ломанов.

В отношениях сторон за последнее время действительно наметилось сразу несколько болевых точек. Это и вопрос происхождения коронавируса COVID-19, и ситуация с правами человека в Гонконге, Синьцзян-уйгурском автономном районе и других китайских регионах, участие компании Huawei в проектах на европейском рынке и т.д.

«Мы очень редко видим такие моменты в истории, когда отношения становятся хуже в буквальном смысле день ото дня, — комментирует эту ситуацию Ломанов. —

Закрытие консульства — это лишь гвоздь в крышку гроба некогда процветавших и бывших крайне конструктивными отношений».

Хотя ухудшение американо-китайских отношений продолжается всего четыре года, с момента вступления на пост президента Дональда Трампа, отношения двух стран вряд ли придут в норму даже после его ухода из власти.

По мнению Александра Ломанова, «отыграть обратно уже ничего невозможно». Эксперт напоминает, что похожая ситуация разворачивалась в конце второго президентского срока Барака Обамы, однако тогда Вашингтон шел на постоянное обострение отношений с Москвой. Несмотря на то что Дональд Трамп провозглашал о намерениях наладить российско-американский диалог, американская государственная машина не позволила этого сделать. Эксперт уверен, что ситуация повторится и в случае с Пекином.

Даже если в ноябре Трамп проиграет президентские выборы своему сопернику из Демократической партии Джо Байдену, вряд ли тот сможет резко повернуть ситуацию на 180 градусов. Впрочем, как отмечает Ломанов, даже если процесс ухудшения отношений остановится, это уже будет большим достижением.

И хотя инициатива в ухудшении отношений определенно принадлежит администрации Трампа, КНР также несет ответственность за эскалацию. Здесь встает вопрос о возможном ответе Пекина на решение США по консульству в Хьюстоне.

«Китай не является слабым государством, которое пропустит такой укол. Вопрос заключается не в том, ответит ли Пекин, а как именно ответит»,

— говорит Ломанов.

Наиболее вероятной «жертвой» представляется консульство США в Ухане. О его возможном закрытии сообщает Reuters со ссылкой на источники. Примечательно, что это консульство из-за вспышки коронавируса было закрыто еще в конце января этого года.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, США не планируют открывать это консульство снова. В администрации Трампа ожидают, что отказ от возобновления работы консульства в Ухане может смягчить реакцию Пекина на решение США по консульству в Хьюстоне.

Если же власти КНР не удовлетворятся таким разменом, у них будут оставаться альтернативные опции: консульства США работают также в Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду и Шэньяне.

Кроме того, продолжает действовать автономное Генеральное консульство США в Гонконге и Макао. К его закрытию уже призывают в китайских соцсетях, считая, что этот шаг будет для Вашингтона наиболее чувствительным. Впрочем, как показывает практика последних месяцев, ради эскалации отношений с КНР США вполне готовы пожертвовать особыми отношениями с Гонконгом.