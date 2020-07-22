«Будет хуже»: Трамп предупредил Америку о «коронакризисе»

Ситуация с коронавирусом в США может, вполне вероятно, ухудшиться. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами, передает РИА «Новости».

«Увы, но сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но дела таковы. Поглядите на весь мир, это по всему миру, такая складывается тенденция», — отметил американский лидер.

Он добавил, что смертность от «коронавирусных» причин в Америке продолжает снижаться. Тем не менее, США остаются мировым лидером по данному уровню смертности — с момента начала эпидемии в Штатах скончалось более 140 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения.

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В один день с заявлением президента спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что хозяин Белого дома приблизится к пониманию реальности пандемии и «этого вируса Трампа».

Она осудила его за долгий отказ от ношения медицинской маски — по мнению Пелоси, если бы Трамп надел маску с самого начала, то были бы спасены десятки тысяч человек.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что своей позицией по карантину президент США Дональд Трамп спас три-четыре миллиона жизней. Об этом пишет РИА «Новости».

В США на федеральном уровне карантин введен не был — этим занимались местные власти. Трамп изначально выступал против карантина, потом признал его необходимым, но призывал к скорейшему «открытию» экономики.

«Это было правильное решение, президент спас три-четыре миллиона жизней», — сказала Макинани, отметив, что долгие карантины также негативно сказываются на здоровье граждан — к примеру, в медучреждениях приостанавливается диагностика онкологических заболеваний.

«Я полагаю, что все совершают ошибки <...> Я окажусь прав в конечном счете», — заявил за пару дней до этого Трамп. Журналисты телеканала Fox News указали ему на ошибку, пояснив, что президент путает показатели смертности и летальности инфекции. Трамп говорил, что смертность от «ковида» в США одна из самых низких в мире, но это совершенно не так.

При этом Трамп назвал «паникером» директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи. Он добавил, что все же сохраняет с инфекционистом хорошие отношения, однако отвергает критику в свой адрес в отношении борьбы с коронавирусом.

По словам президента, рекордный прирост заболеваемости в США объясняется «лучшей в мире системой тестирования». За день до этого Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски. «Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода», — сказал Трамп.

По словам Трампа, эксперты изначально советовали не носить маски, однако сейчас утверждают, что маски нужны. Он добавил, что в борьбе с эпидемией было допущено много ошибок.

Американцы все меньше доверяют Трампу в том, что касается пандемии коронавируса.

Около 60% респондентов опроса ABC News и Washington Post не доверяют словам главы государства о пандемии. Этот показатель вырос с конца марта, когда эпидемия только началась и Трампу не верили около 45% граждан. Доверие к президенту уменьшается пропорционально увеличению числа новых случаев коронавируса в стране. Жители США — более 60% — хотят, чтобы власти думали в первую очередь о борьбе с эпидемией, а не пытались «перезапустить экономику».

США отчаянно сражаются с коронавирусом — это даже вызывает недовольство у их ближайших союзников за океаном. В начале июля британская газета The Guardian сообщила, что Европа практически осталась без одного из лекарств от коронавируса — препарата «Ремдесивир»: США скупили 90% трехмесячного запаса. Доступ других государств к лекарству от COVID-19 из-за этого оказался существенно ограничен.

Ситуация с эпидемией в США настолько серьезная, что в конце марта Трамп заявил, что если в США от коронавируса умрет менее 200 тыс. человек — то борьба увенчалась успехом.

«Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра… это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу», — подчеркивал он.