Трамп против протестов: федералов отправят к демократам

Президент США Дональд Трамп 20 июля выразил намерение направить федеральные силы в некоторые крупные города, во главе которых стоят демократы. «Мы задействуем правоохранительные органы, — заявил Трамп журналистам. — Мы не можем допустить, чтобы это происходило с городами».

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Перечисляя населенные пункты, в которые он хотел бы направить сотрудников правоохранительных органов, президент назвал Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор и Окленд, отметив, что мэры многих из этих городов являются «либеральными демократами».

В США продолжаются протесты Black Lives Matter. На прошлой неделе федеральные власти приступили к силовому подавлению протестов в Портленде. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и задерживали некоторых активистов без объяснения причин. Кроме того, в подавлении протестов участвовали сотрудники без опознавательных знаков.

Действия правоохранительных органов вызвали возмущение среди граждан, однако в Министерстве внутренней безопасности заявили, что не намерены менять свою стратегию подавления протестов или извиняться.

Президент США же продолжает вплетать сложившуюся ситуацию в избирательную кампанию, разыгрывая стандартную для республиканцев карту о первостепенности закона и порядка в обществе.

Выделяя в своей речи Чикаго, где в начале июля за выходные в результате стрельбы в разных частях города погибли по меньшей мере 16 человек, еще 62 получили ранения, Трамп перешел к атакам на бывшего вице-президента Джо Байдена, который также участвует в выборах президента США.

«Как насчет Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух — 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это однозначно хуже, чем в Афганистане», — заявил Трамп, добавив, что такие города «управляются теми же самыми либеральными демократами», и если президентом США станет президента Джо Байден, то «так будет по всей стране».

Ситуация с протестами в США из-за расизма не нова. Массовые беспорядки на фоне расовых проблем вспыхивают в США не впервые, и обе политические партии уже знают, как отыгрывать такие ситуации по ролям, мобилизуя свой электорат.

Глава Белого дома с начала протестов не раз обвинял своего соперника в слабости, сдаче американских городов преступникам. Джо Байден, в свою очередь, критиковал Трампа за «разжигание ненависти» и пропаганду насилия.

Риторика о том, что в случае избрания кандидата от демократов на пост президента в США воцарится беспорядок, тоже уже стала частью предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или головорезов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб», — писал Трамп в Twitter.

Джо Байден, как и глава Белого дома, отыгрывает отведенную ему, как демократическому кандидату, роль, призывая принять меры по повышению качества работы полиции и обеспечить полную подотчетность стражей порядка, а также заявляя о понимании протестующих и записывая видеообращение на похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть от рук полиции спровоцировала массовые волнения.

В это время Дональд Трамп вводит федеральные силы для подавления протестов в Портленд, а его сторонники защищают действия полицейских.

«Закон и порядок — краеугольный камень американского общества — находятся в осаде в Портленде», — написал в Twitter Марк Морган, исполняющий обязанности главы Таможенной и пограничной службы США.

В понедельник издание Chicago Tribune сообщило, что министерство внутренней безопасности планирует разместить около 15 силовиков в Чикаго, где также проходят столкновения протестующих с полицией. Мэр города, демократ Лори Лайтфут уже высказала свое осуждение в комментарии Associated Press: «У меня есть серьезные опасения по этому поводу, в частности, учитывая послужной список в городе Портленд. Я разговаривала с мэром Портленда, и нам не нужны федеральные агенты без каких-либо знаков отличия, которые берут людей с улицы и держат их, как я полагаю, незаконно».

Негативная реакция последовала и от других представителей Демпартии.

«Им придется сначала арестовать меня, если они думают, что собираются незаконно поднять руку на моих жителей», — написала в Twitter конгрессмен из Мичигана Рашида Тлейб.

Ожидаемо реакция на протесты стала еще одним инструментом предвыборной кампании. Сторонники обоих кандидатов используют каждый повод для критики в адрес друг друга, превращая комментарии по ситуации в избирательные лозунги.

Демократы вовсю твердят об угрозе демократии и свободе. Они призывают и. о. министра внутренней безопасности США, республиканца Чеда Вольфа объявить об отставке. Так, конгрессмен от Демократической партии Дон Бейер заявил, что Вольф «наблюдает за авторитарными злоупотреблениями, которые предают наши основные принципы и привели бы в ужас основателей нашей страны».

Председатели комитета палаты представителей Джерри Надлер, Адам Смит и Бенни Томпсон также опубликовали совместное обращение, осуждающее действия правительства: «Администрация Трампа продолжает вооружать федеральные правоохранительные органы для своей собственной повестки дня. Как мы видели на площади Лафайет, вместо того, чтобы поддерживать и защищать американский народ, мы являемся свидетелями притеснения мирных демонстрантов нашим собственным правительством».

Участники демонстраций, действительно, протестовали на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома. Тогда на площади были возведены заграждения, однако протестующие проникли на территорию и попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади. Дональд Трамп в Twitter пообещал, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки.

Между тем последние опросы становятся неприятным сюрпризом для команды Трампа.

Исследования Washington Post и ABC News, проводившиеся 12-15 июля, демонстрируют, что Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства на 15% (55% и 40% соответственно). За май, согласно исследованиям службы Gallup, рейтинг президента Трампа упал на 10 пунктов, опустившись до 39%.

Главной причиной падения популярности главы Белого дома стала пандемия коронавируса, лишившая его главных экономических достижений. Однако и его реакция на протесты также сыграла роль. Критика в отношении «слабого, радикально левого» мэра Миннеаполиса, заявления о том, что в протестах принимают участие «бандиты», жесткой разгон демонстрантов с площади перед резиденцией президента для того, чтобы он сделал постановочное фото у церкви — все это также ударило по предвыборным позициям Трампа.

Однако американский лидер продолжает разыгрывать карту «закона и порядка», в то время как его соперник выходит к протестующим в Вилмингтоне, чтобы преклонить колено в знак уважения к борьбе за равные права.