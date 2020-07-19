«Воюем за идею»: талибы* опровергли сообщения о сговоре с Россией

Обвинения России в «сговоре» с движением «Талибан» (организация запрещена в России) являются необоснованными, заявил официальный представитель талибов Сухейль Шахин. Его слова передает телеканал RT.

«Вознаграждения от русских — неправда…. Мы не сражаемся за чьи-то деньги, у наших людей собственная идеология. Они воюют и жертвуют собой за эту идею», — подчеркнул Шахин.

Американская газета The New York Times ранее опубликовала материал с утверждениями о «баунтиз» — наградах, которые «русские разведчики» якобы сулили талибам за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Вскоре после этого газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора РФ и талибов погибли «несколько» американских военных.

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Обвинения такого рода, по словам представителя «Талибана», связаны с внутриполитической ситуацией в США — некоторые «силы в Вашингтоне» хотят разрушить мир, заключенный ранее между талибами и американцами.

Напомним, мирный договор был подписан сторонами в Катаре в феврале 2020 года. Это первый с начала американской операции в Афганистане мир, он предусматривает вывод иностранных вооруженных подразделений с афганской территории за 14 месяцев.

Пару дней назад СМИ сообщили, что в палате представителей конгресса США подготовили законопроект из-за сообщений о «связи» России и талибов. Согласно инициативе, глава Национальной разведки будет обязан докладывать о случаях действий «невраждебных стран» в отношении военных США. Срок для уведомления конгресса назначен не позднее двух недель. Такими действиями могут стать причинение смерти или тяжелых телесных повреждений.

Президент США Дональд Трамп вскоре после публикаций NYT и WP сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане.

«Это был всего лишь очередной заказной вброс от The New York Times. У них нет никакого источника. Они выдумали это. Фейковые новости», — написал американский лидер впоследствии в Twitter. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал сведений о «связи» России с талибами.

«Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово «вознаграждение»», — добавил глава Пентагона. Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором также опровергаются сообщения о «сговоре русских с талибами». ЦРУ оценивает данные о связи РФ и талибов как «средней надежности» и указывает на отсутствие уверенности в достоверности этой информации.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США также не располагает информацией, подтверждающей вывод о «сделке».

Россия сообщения американских газет также опровергает. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что статьи о предполагаемых выплатах Россией «баунтиз» талибам за убийства американцев — откровенная ложь.

«Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане», — подчеркнул российский дипломат.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заверил, что Россия никогда не сотрудничала с талибами. По его словам, эти утверждения нелепы, их могут озвучить лишь те, кто имеет плохое представление о ситуации в Афганистане или сознательно фальсифицирует реальное положение дел в регионе.

«Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической», — напомнил он. Кремль считает сообщения о сговоре с талибами «газетной уткой» и «вздором».

Внутри самого «Талибана» было начато расследование после публикаций о «сговоре с шурави». Представитель движения Сухель Шахин предположил, что такие слухи были запущены разведывательным агентством в Кабуле, «чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства».

Представитель исламистского афганского движения считает, что правительство Афганистана намеревается сохранить власть в своих руках, поэтому распространяет подобную информацию, чтобы вызвать резонанс внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его «свержение».

Между тем демократы в конгрессе уже хотят ввести новые антироссийские санкции из-за сообщений газет о «сговоре». Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси полагает, что государство должно усилить свои санкции — добавить в списки разведку и оборону РФ.

*«Талибан» — запрещенная в России организация.