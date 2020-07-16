«Ящик Пандоры»: Рада утвердила новые правила выборов

Верховная рада одобрила во втором чтении и в целом поправки к избирательному кодексу Украины, пишет «Страна.ua». Изменение избирательного законодательство проходит в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября. За соответствующее решение проголосовали 308 депутатов Рады.

В постановлении отдельно указано, что выборы не будут проходить в Донбассе до выполнения ряда условий, включая передачу Украине контроля над границей, что прямо противоречит минским соглашениям.

Как говорил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, новые выборы будут проведены уже с учетом поправок, несмотря на то что до голосования осталось немногим больше трех месяцев.

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Местный кодекс

В этом нет ничего удивительного, поскольку изменения в большей степени направленны именно на местные выборы. Согласно законопроекту, депутаты предложили увеличить число городов, где голосование будет проходить в два тура вместо одного — соответствующее разрешения получат населенные пункты с населением свыше 75 тыс. человек, в настоящее время голосование в два тура проводится только в городах с населением более 90 тыс. человек.

При этом важным остается порог для так называемое «партизации» — числа избирателей для применения пропорциональной системы выборов в населенных пунктах. В инициативе этот порог установлен на отметке в 10 тыс. избирателей. Сейчас пропорциональная система выборов применяется лишь в населенных пунктах с численностью населения свыше 90 тыс. человек.

Кроме того, будет снижен залог для участия в местных выборах, согласно действующему кодексу, он складывается из четырех минимальных зарплат на каждые 10 тыс. избирателей. Изменения в избирательный кодекс устанавливают требование одной минимальной зарплаты на то же число избирателей.

Одним из резонансных предложений является включение депутатских групп Рады в выборных процесс. Предлагается предоставить им право выдвигать кандидатов в избиркомы вместе с парламентскими партиями. В настоящее время таких групп в Раде две — «За будущее» и «Доверие», они полностью состоять из победителей в мажоритарных округах.

Включение депутатских групп в голосование позволит местным внепарламентским политическим силам заключать с ними договор о политическом сотрудничестве, что критикуют в оппозиционных партиях. По мнению депутата от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Александра Пузанова, депгруппы не имеют статуса юридических лиц и своих региональных организаций, а изменение кодекса в их пользу лишь подачка правящей «Слуги народа» за поддержку в Раде.

Изменения кодекса также исключают норму по замене выбывших председателей избиркомов, то есть теперь делегирующая сторона не сможет направить нового кандидата на освободившееся место. Это с точки зрения представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» дает украинским властям возможность ручной перетасовки избиркомов перед выборами, в том числе путем замены глав комиссий на более лояльных кандидатов.

Властная выгода

Это лишь ряд ключевых изменений, которые собираются рассмотреть депутаты Рады. В этот список также стоит включить подробное описание полномочий региональных и территориальных представительств избирательных комиссий вместе с увеличением обязанностей ЦИК в целом — теперь ведомство будет заниматься обучением членов избиркомов, вести реестр избирателей, а также контролировать процесс выборов и референдумов вместе с исполнением избирательного законодательства. К тому же, согласно законопроекту, в бюллетенях избиратели смогут проголосовать за конкретного депутата и партию.

Изменения по большей части играют в пользу правящей партии, которая активно продвигает предложенные изменения. Включение депгрупп в избирательный процесс, уход от нормы по выбывшим председателям и увеличения количества выборов в два тура, вероятно, может сыграть в пользу «Слуги народа».

При этом желание партии переписать избирательный кодекс незадолго до выборов вполне можно объяснить последовательным падением ее рейтинга на Украине. Согласно июньскому опросу «Рейтинг», в поддержку «Слуги народа» высказались 29,3% респондентов, хотя только в феврале этот показатель составлял 42%.

Правящая партия остается самой популярной на Украине, ее ближайший конкурент «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 15,3% рейтинга. Однако доверие украинцев как к президенту Владимиру Зеленскому, так и к его партии продолжает падать. При таких показателях «Слуге народа» уменьшение порога для выборов по пропорциональной системе в населенных пунктах является ключевым для партии власти. Это позволит повысить ее шансы там, где большей популярностью пользуются местные кандидаты.

Деструктивный фактор

Впрочем, говоря об изменении избирательного кодекса не стоит забывать, что на Украине активно ведется работа по децентрализации, что приведет к изменению границ украинских районов и окажет влияние на выборы. Формально в Раде обещают уточнить существующую сетку проведения голосования после вступления в силу территориальных изменений, но пока в этом вопросе не удается достичь консенсуса.

Ситуация усугубляется тем, что на этой неделе проходит последняя серия пленарных заседаний перед уходом парламента на летние каникулы. При этом накануне законопроект о новых районах Украины был снят с повестки дня из-за разногласий в парламенте.

Как говорила «Стране.ua» член профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алены Шкрум, голосование может пройти по старой схеме районов из-за «полного бедлама» в комитете.

»[Депутаты из «Слуги народа»] опять хотят все пересмотреть, а это значит снова открыть ящик Пандоры, ведь недовольные делением все равно останутся. Даже если вынесут некий документ, маловероятно, что голоса найдутся», — уверена депутат.

При этом проведение выборов по существующим районам с последующим внесением изменений в их территориальные границы, вероятно, может создать ряд неприятных инцидентов. Разрешить этот вопрос может только завершение децентрализации до выборов, а если процесс находится в тупике, вероятным ответом может стать перенос голосования на более поздний срок. Реализовать данную идею Киев сможет благодаря пандемии коронавируса, отложив выборы под предлогом ухудшения эпидемиологической ситуации.