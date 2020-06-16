Новый лидер: чего добивается сестра Ким Чен Ына

Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).

Реклама

Генштаб Народной армии КНДР объявил, что отслеживает ситуацию в связи с ухудшением отношений с Южной Кореей. В заявлении также сообщается о «готовности поддержать любые решения партии и правительства военными средствами».

«Мы подготовим планы военных действий», — сообщили в Генштабе.

16 июня северокорейские военные взорвали узел связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Южной Кореей. Хотя здание расположено на территории КНДР и там не работали представители Сеула, этот жест довольно символичен.

Центральное телевидение республики сообщило, что руководство разрушило здание, так как «разъяренные люди» были полны решимости «заставить отбросов общества и тех, кто их укрывает, дорого заплатить за свои преступления». Вероятно, в сообщении имеются в виду северокорейские перебежчики, которые распространяли антиправительственные листовки через границу.

Также издание сообщило, что Пхеньян перекрывает все правительственные и военные каналы связи с Южной Кореей и может отказаться от двусторонних мирных соглашений, достигнутых во время трех встреч председателя КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в 2018 году.

Узел связи и так был закрыт с конца января из-за пандемии коронавируса COVID-19. Здание было построено на средства, выделенные Сеулом. Оно стало первой подобной точкой связи между двумя странами с момента их разделения в 1945 году и считалось символом политики взаимодействия.

Ее разрушение последовало после достаточно резких заявлений первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, сестры Ким Чен Ына. 13 июня она заявила, что Пхеньян сделает следующий шаг в отношении Южной Кореи за ее предательство и преступления против коммунистического режима. Ким Е Чжон также добавила, что армии страны поручено планировать и предпринимать любые необходимые в этом направлении действия.

«Я чувствую, что настало время порвать с властями Южной Кореи. Мы скоро предпримем следующее действие, — сказал Ким Е Чжон. — Используя свою власть, санкционированную верховным лидером, нашей партией и государством, я дала указание отделу, отвечающему за отношения с врагом, решительно предпринять следующее действие».

Заявление было сделано через неделю после того, как она пригрозила порвать все связи с Сеулом, сославшись на то, что южнокорейские активисты и северокорейские перебежчики отправляют в Пхеньян пропагандистские антиправительственные листовки.

«Очевидно, что южнокорейские власти будут вынуждены заплатить дорогую цену, если они позволят этой ситуации продолжаться, оправдываясь», — сказала она в опубликованном 11 июня заявлении.

В Сеуле уже заявили о планах запретить рассылку листовок на законодательном уровне. Несмотря на это Пхеньян перестал отвечать на любые попытки Южной Кореи провести переговоры.

«С каждым днем все сильнее усиливаются единодушные голоса всех наших людей, требующих, чтобы они наверняка свели счеты со сбродом, осмелившимся оскорбить абсолютный авторитет нашего Верховного лидера, представляющего нашу страну, ее великое достоинство», — сказала Ким Е Чжон в своем заявлении.

Она также сообщила, что северокорейская армия готова сделать следующий шаг, который успокоит «негодование нашего народа и, несомненно, осуществит его».

«Лучше предпринять ряд ответных действий, вместо того чтобы выпустить такого рода заявление, которое те, кто плохо слышит, могут ошибочно воспринять как «высказывание угрозы» или из которого они могут делать любые дрянные комментарии о нашем намерении», — подчеркнула первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

Заявление Ким Е Чжон прозвучало на следующий день после того, как глава департамента Объединенного фронта Севера заявил, что Пхеньян потерял всякое доверие к южнокорейскому правительству и предупредил о «печальном» и «болезненном» времени для Сеула.

«Если южнокорейские власти сейчас имеют возможность и смелость выполнить то, что им не удалось сделать за последние два года, почему отношения между севером и югом по-прежнему находятся в тупике, как сейчас», — добавила она.

Взрыв узла связи, вероятно, — самый провокационный шаг, который Северная Корея совершала с тех пор, как весной 2018 года Пхеньян официально приостановил ракетно-ядерные испытания.

Нынешняя линия Пхеньяна, несомненно, станет серьезным препятствием на пути межкорейского взаимодействия.

Несмотря на то что ситуация с распространением антиправительственных листовок, несомненно, вызывает раздражение у Пхеньяна, причина, по которой КНДР начала обострять отношения с Сеулом, заключается не только в этом, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Олег Давыдов.

«Северокорейцы уже давно не удовлетворены состоянием дел в межкорейских отношениях. Как известно, в соответствии с декларациями, которые были приняты Северной и Южной Кореей в 2018 году на высшем уровне, стороны договорились о широком развитии межкорейского сотрудничества — это восстановление автомобильных и железных дорог в КНДР, создание совместных экономических зон, технопарков, туризм» — отмечает эксперт.

Однако, по сути, эти соглашения так и не принесли Пхеньяну ожидаемую отдачу. Как известно, диалог между США и КНДР по ядерной проблеме зашел в тупик, и в отношении Северной Кореи по-прежнему продолжают действовать обширные международные санкции.

«Эта ситуация фактически воспрепятствовала реализации межкорейских проектов. В этих условиях северокорейцы, похоже, пришли к убеждению, что отношения с Южной Кореей не приносят никакого результата, прежде всего, в плане решения насущных экономических и финансовых проблем КНДР. В этих условиях они, возможно, посчитали за лучшее громко хлопнуть дверью», — отмечает Олег Давыдов.

С другой стороны, нагнетание напряженности и провокации — это излюбленный метод северокорейцев, посредством которого они стремятся привлечь к себе международное внимание с целью добиться тех или иных уступок.

«Положение дел в северокорейской экономике ухудшается, по некоторым подсчетам, до 90% доходов от северокорейского экспорта сократилось из-за санкций. В этих условиях в Пхеньяне, возможно, сочли необходимым напомнить о себе, начав с обострения межкорейских отношений, что может стать прологом к новому конфронтационному витку на Корейском полуострове. Если это так, то «мэсседж» Пхеньяна будет адресован уже не только Сеулу, но и Вашингтону, политику которого в КНДР рассматривают в качестве главной преграды для снятия санкций», — считает эксперт.

Между тем обострение в межкорейских отношениях примечательно еще и тем, что достаточно жесткую позицию Пхеньяна представляет не сам Ким Чен Ын, а его сестра. От самого северокорейского лидера пока комментариев не поступало.

«Во-первых, сестра Ким Чен Ына входит в его ближний круг — это человек, которому он полностью доверяет .Кроме того, в прошлом она себя зарекомендовала неплохо в ходе установления межкорейских контактов в начале 2018 года. Теперь ситуация изменилась и ей, видимо, поручено было окончательно «расставить все точки над «i». Что касается самого Ким Чен Ына — в данной обстановке он, видимо, почувствовал для себя неуместным лично заниматься какими-либо вопросами, связанными с межкорейскими отношениями, делегировав все полномочия на один этаж ниже», — считает эксперт.