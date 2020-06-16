Кнут и пряник: США собрались помирить Сербию с Косово

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и частично признанной республики Косово провести переговоры 27 июня в Вашингтоне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Факт приглашения подтвердили как в Белграде, так и в Приштине. Как сообщил специальный посланник США по диалогу Сербии и Косово Ричард Гренелл, в преддверии встречи Вашингтон просит стороны заморозить вопрос взаимного признания и кампанию по вступлению в международные организации.

«Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон», — написал Гренелл на своей странице в Twitter.

Получив приглашение на переговоры в США, президент Сербии Александар Вучич позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

«В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности [ООН]», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Судя по всему, администрация США намерена предложить двум враждующим балканским нациям некую сделку. По информации WSJ, Вашингтон намерен использовать тактику «кнута и пряника».

В качестве «пряника» администрация Трампа готова предоставить двум государствам льготные кредиты на сумму до $200 млн. При этом, в какой пропорции эти средства могут быть разделены между Приштиной и Белградом, пока не известно.

Кроме того, в ходе переговоров может быть затронут вопрос вывода из региона американских войск, дислоцированных на военной базе Кэмп-Бондстил в Косово.

Эта база находится под городом Урошевац, где расположена штаб-квартира многонациональной оперативной группировки «Восток» под командованием США.

Вывод войск может использоваться Вашингтоном как угроза для Косово на случай, если Приштина не продемонстрирует свою договороспособность. Как отмечает помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, ключевую роль здесь играет вопрос высоких косовских пошлин на сербские товары.

«Мы не можем помочь, если стороны наносят вред экономикам друг друга посредством торговых барьеров, включая пошлины», — сказал О'Брайен WSJ.

Как отмечает WSJ, ссылаясь на высокопоставленный источник,

в достижении договоренностей между Приштиной и Белградом Дональд Трамп заинтересован лично.

Члены его администрации рассчитывают, что успешное достижение сделки и разрешение давнего спора поднимет авторитет американского президента на международной арене. Это особенно актуально в преддверии президентских выборов в США, а также с учетом того, что переговоры с КНДР и политика давления на Иран пока не принесли желанных результатов.

Кроме того, в Белом доме рассчитывают, что достижение сделки позволит США укрепиться на Балканах. В США опасаются, что этот регион перейдет под влияние России и Китая.

Однако такая активность США негативно воспринимается в Европе: во Франции и Германии как минимум сомневаются, что предоставление льготных кредитов способно решить косовскую проблему.

Раздражение ЕС посредничеством США заметно уже давно, однако одна из сторон конфликта — Приштина — считает, что без Вашингтона проблему не решить.

По словам президента Косово Хашима Тачи, только США, которые руководили воздушными ударами НАТО по Югославии в 1999 году и остановившие жестокую кампанию Сербии по борьбе с повстанцами в Косово, могут продвинуть диалог между сторонами.

К слову, Трамп заинтересовался косовским вопросом только после очередного провала Евросоюза на этом направлении. В апреле прошлого года президент Франции и канцлер Германии предприняли попытку сблизить позиции сторон на саммите ЕС в Берлине в апреле, однако сделать это не удалось из-за разногласия стран-членов ЕС, в частности, Парижа и Берлина.

После этого в вопрос вмешался Дональд Трамп, который намеревался использовать для урегулирования кризиса своё «искусство заключения сделок». В конце прошлого года он назначил представителем по Косово Ричарда Гренелла, который занимает пост посла США в Германии. При посредничестве Гренелла была достигнута договоренность о возобновлении прямых коммерческих перелетов между Косово и Сербией.

2 марта Александар Вучич и Хашим Тачи встретились в Вашингтоне в присутствии советника и зятя Трампа Джареда Кушнера и советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

В ходе переговоров стороны обсудили идею обмена территориями — северной части Косово с сербским населением на долину Пречево на юге Сербии, где живут албанцы.

Этот вопрос обсуждается Вучичем и Тачи с 2018 года при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Тема поднималась и на саммите ЕС, но тогда ее обсуждение не привело ни к каким подвижкам. Идея обмена территориями вызывает критику у многих лидеров Евросоюза, они опасаются, что такие действия могут положить начало новым требованиям о переделе территорий в регионе.

Вскоре после встречи Вашингтон способствовал решению еще одного острого вопроса. В прошлом году Приштина ввела 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, чем вызвала их резкое недовольство. Призывы Евросоюза к отмене пошлин не действовали.

В марте этого года, через две недели после встречи Вучича и Тачи в Вашингтоне, американская правительственная корпорация «Вызовы тысячелетия», оказывающего помощь развивающимся странам, заявила, что замораживает фонды, выделенные для Косова до тех пор, пока республика не отменит полностью и без всяких условий пошлины на товары из двух балканских республик.

Уже на следующий день правительство Косова объявило об отмене торговых пошлин на сырье из Центральной Сербии и Боснии и Герцеговины, а 1 апреля премьер-министр республики заявил о приостановлении 100%-х пошлин на ввоз сербских и боснийских товаров. 7 июня новое косовское правительство отменило их полностью.