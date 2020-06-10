«Россиянам будет стыдно»: Зеленский просит вернуть Крым

Народы Украины и России смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться» только, когда Крым вернется под власть Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, через несколько лет россиянам «будет стыдно» из-за того, что Крым вошел в состав России, при этом, не упомянув, что полуостров стал российским регионом в 2014 году по результатам всенародного референдума.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на это заявил, что «Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст».

При этом украинские силовики пытаются наладить «откровенные дружеские» отношения с крымчанами весьма необычным способом – 10 июня ФСБ задержала за подготовку теракта на рынке Симферополя пятерых россиян, находившихся в контакте с радикальными украинскими формированиями, воюющими в Донбассе.

В середине апреля российские спецслужбы в Крыму задержали группу украинских разведчиков, которые вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну.

Злоумышленники действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова. В состав разведгруппы входили подозреваемый в шпионаже украинец и российская военнослужащая, которую также подозревают в выдаче Киеву гостайны.

Также в среду, 10 июня, послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций до июня следующего года против России как раз из-за присоединения Крыма.

Речь идет о финансировании бизнеса на полуострове, покупке недвижимости и предоставлении туристических услуг для европейцев. Кроме того, суда стран ЕС не могут заходит в порты Крыма, а самолеты садиться в местных аэропортах.

При этом для Москвы вопрос принадлежности Крыма закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с президентом России Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.

Стоит добавить, что на этой неделе американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби сообщил о новых санкциях в отношении России и обвинил Москву в угрозе миру и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Воссоединение Крыма с Россией президент США назвал «незаконной аннексией» и обвинил Москву в применении силы на Украине.

«Необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с [событиями на] Украине», — говорится также в уведомлении.

Указ 13660 был подписан еще предыдущим президентом США Бараком Обамой, это произошло 6 марта 2014 года — до референдума в Крыму.

Этот акт вместе с указом 13661 от 16 марта 2014 года установил режим чрезвычайного положения в США, а также ввел персональные санкции против ряда представителей российской элиты. В списке значится политическое и военное руководство, а также российский бизнес.

Третий указ Обама издал 20 марта 2014 года. Акт №13662 позволил США вводить санкции против юридических лиц.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685. Согласно этому указу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.

Чуть ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей» — блокировку подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

«Призываю решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека», — говорится в письме парламентария.

Интересно, что в апреле нынешнего года издание «Новое время» сообщало:

глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.

Джапарова попросила администрацию президента США Дональда Трампа держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона. Кроме того, она попросила дипломата организовать конференцию на тему полуострова в американской столице.

Участники отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — Крым не является важной темой для США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать», — цитирует Помпео один из участников беседы.

При этом чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Крым «русский», потому что там живут носители русского языка — об этом сообщал портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники.