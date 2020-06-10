Борьба с COVID-19: Буэнос-Айреса просит Москву о помощи

Помощь в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа запросил у Москвы мэр аргентинской столицы Буэнос-Айреса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Российской Федерации в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

«Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам. О нем было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», — сообщил дипломат.

На правительственном уровне обращений не было, добавил он. Однако мэр аргентинской столицы Орасио Ларрета попросил помочь с поставками средств индивидуальной защиты.

close Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларетта Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларетта Global Look Press

Буэнос-Айрес — главный очаг распространения COVID-19 в Аргентине, на город приходится 93% случаев за последнее время. Всего в стране выявлено около 24 тыс. заболевших, скончалось 698 человек. Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику по количеству случаев коронавируса, ставит Аргентину на шестое место в Южной Америке по количеству выявленных случаев.

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Первую строчку рейтинга занимает Бразилия с 707 тыс. случаями коронавируса, далее идет Перу, где зафиксировано почти 200 тыс. человек с COVID-19. Третье и четвертое места занимают Чили и Эквадор со 142 тыс. и 43 тыс. случаев. Наконец, пятое место по числу заболевших — Колумбия, 40 тыс. человек.

При этом новости на фоне пандемии коронавируса из Аргентины приходят довольно шокирующие. В конце мая стало известно, что количество убийств женщин и девочек во время карантина, действующего в Аргентине уже почти два месяца, оказалось самым высоким за последние 10 лет.

Ассоциация по борьбе с насилием и жестоким обращением с женщинами «Дом встречи» сообщила, что за 56 дней карантина было убито 45 женщин и четыре девочки. В результате 61 ребенок и подросток остался без мамы, отметили в ассоциации.

Помощи в борьбе с коронавирусом у российской стороны просят уже не в первый раз. В начале апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса на территории Белоруссии.

Руководство республики просило у Москвы выделить медицинские маски, тест-системы для определения наличия коронавирусной инфекции и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу эту нужно решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — отметил один из собеседников издания.

Он также выразил надежду, что Минск начнет более ответственно относиться к противодействию пандемии. По словам источника, все запросы из стран СНГ «аккумулируются и передаются в штаб», а там уже принимают решение — «кому и что выделять».

В конце декабря 2019 года в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР полностью заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по населенным пунктам.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур, — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем на расстоянии в 1-2 м. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии — она лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой. Однако риск передать заболевание другому человеку от этого не снижается.