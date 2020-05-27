«Карлик критикует»: экс-канцлер ФРГ вспомнил про посла Украины

Санкции в период пандемии коронавируса бессмысленны, считает экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Он также добавил, что никого не интересует критика украинского посла на этот счет.

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«Не нужно практиковать санкции друг к другу. Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» — сказал он в подкасте.

Ведущий выпуска подсказал бывшему главе германского правительства: «Посол». На что Шредер продолжил: «Да, карлик с Украины. Это никого не интересует даже в Германии».

В целом, выпуск подкаста был посвящен борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Но в нем социал-демократ выразил мнение, что в нынешних условиях необходимо налаживать международное сотрудничество, а не продолжать политику ограничительных мер.

Говоря о критике со стороны посла Украины, Шредер, скорее всего, имел в виду инцидент, который возник в начале мая. Бывший канцлер ФРГ сказал в интервью газете Der Tagesspiegel, что антироссийские санкции не имеют смысла, так как «заблуждается тот, кто думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций». Кроме того, он выразил мнение, что ни один президент России не вернет Крымский полуостров в состав Украины.

В ответ на эти слова экс-канцлера Германии посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Крым «вернется в лоно» Украины еще при жизни Шредера. Мельник предложил немецкому политику пари: если это произойдет и Шредер проиграет, то бывшего канцлера Германии не будут звать на «торжества по случаю объединения Крыма с Украиной».

Тем временем сам посол, если выиграет спор, будет отмечать это событие «бокалами с крымским шампанским и массандровским вином». Их он планирует распить в «Бахчисарае и Ялте, Севастополе и Симферополе» вместе с канцлером Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Хайко Маасом и немцами, которые поддерживают украинскую политику.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в ответ на это заявление написал на своей странице в Twitter, что такая крупная и признанная фигура в мировой политике, как Шредер, не заметит «вызова на пари». «Было бы и с кем пари заключать», — отметил сенатор.

По его словам, бывший канцлер Германии «и посол страны, которая клянчит деньги у Германии», — «слишком разные весовые категории».

В свою очередь, глава комитета парламента Крымской республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что де-юре Крым «недавно в составе России», но «де-факто — мы никогда из России и не уходили».

По его словам, «крымчане на протяжении многих лет были всегда с Россией, считали себя ее частью». «Юридически этот факт был зафиксирован в 2014 году при соблюдении всех норм международного права, в том числе при соблюдении на тот момент Конституции АРК», — добавил он в комментарии РИА «Новости».

Парламентарий также посоветовал украинскому послу в ФРГ навести порядок на Украине вместо того, чтобы думать о «возвращении» Крыма. Он напомнил о гражданской войне, которая длится до сих пор на юго-востоке страны. Он подчеркнул, что «возвращение» полуострова невозможно. «Крымчане в 2014 году приняли решение, и обратного пути нет», — заключил Гемпель.

Крым стал территориальной частью России весной 2014 года после референдума, организованного местными властями. Большинство жителей полуострова выступили за присоединение Крыма. Таким образом, в марте 2014 года Крымская республика стала российским регионом.

Решение крымчан было воспринято с резкой критикой со стороны ряда европейских государств, Украины и США, которые буквально сразу ввели санкции в отношении России.