«И что? Мне жаль»: Болсонару ведет Бразилию к изоляции

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить въезд на территорию страны иностранцам, посещавшим Бразилию в течение последних 14 дней.

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«Потенциал необнаруженной передачи вируса зараженными лицами, желающими въехать в Соединенные Штаты из Федеративной Республики Бразилия, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам США. Государство должно принять меры по ограничению и приостановлению въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов всех иностранцев, которые физически присутствовали на территории Федеративной Республики Бразилия в течение 14-дневного периода, предшествующего их въезду или попытке въезда в Соединенные Штаты. Свободный поток торговли между Соединенными Штатами и Федеративной Республикой Бразилия остается экономическим приоритетом для Соединенных Штатов, и я по-прежнему привержен делу содействия торговле между нашими странами», — говорится в заявлении президента.

В Бразилии, по последним данным, выявлено 365 тыс. случаев коронавируса COVID-19, из которых 22 746 — смертельные. Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных жителей.

«Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), являющиеся компонентом министерства здравоохранения и социальных служб, работающие в тесной координации с министерством внутренней безопасности, определили, что в Федеративной Республике Бразилия наблюдается постоянная передача SARS-CoV-2 от человека к человеку», — отмечает Трамп.

Решение США не стало сюрпризом. Ранее советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, правительство, скорее всего, введет ограничения на поездки в Бразилию.

«Мы надеемся, что это будет временно, но из-за ситуации в Бразилии мы примем все необходимые меры для защиты американского народа», — сказал О'Брайен в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS.

Он также добавил, что Белый дом «взглянет на другие показатели по странам» в этом регионе.

Жаир Болсонару, президент Бразилии, стал одним из наибольших политиков-оптимистов (или диссидентов) в эпоху пандемии коронавируса. Само заболевание для главы государства — всего лишь «легкий грипп». Болсонару выступает против жесткого карантина и критикует местные власти в стране, которые прибегли к ограничениям. Поведение президента также не противоречит выбранной им стратегии. Так, Болсонару появляется на публике без масок и перчаток, собирает в разгар эпидемии митинги против карантина и утверждает, что даже если бы он и заразился коронавирусом, то у него бы «не было причин для беспокойства», поскольку он раньше занимался спортом.

«Я бы ничего не почувствовал, или это был бы всего лишь небольшой грипп», — заявлял он.

Позиция бразильского лидера проста — карантин нанесет большой урон экономике страны. И на начальных этапах его подход мало чем отличался от подхода Дональда Трампа — кумира президента Бразилии.

Еще во время предвыборной кампании Болсонару за свои популистские высказывания получил прозвище «бразильский Трамп». О том, что своим политическим ориентиром политик выбрал именно главу Белого дома, Болсонару рассуждал напрямую, еще на этапе президентских выборов.

«Я не ультраправый. Я поклонник Трампа. Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию», — говорил Болсонару.

Первым зарубежным визитом политика стала поездка в Вашингтон. В своих действиях Жаир Болсонару также не стеснялся следовать примеру Трампа, будь то решение о переносе посольства в Иерусалим или размышления о целесообразности выхода Бразилии из Парижского соглашения.

Когда коронавирус распространился в США, Дональд Трамп также демонстрировал оптимизм. Он был уверен, что страна максимально подготовлена к вспышке эпидемии и в апреле коронавирус пройдет «из-за жары». Реальность, однако, оказалась куда жестче. США достаточно быстро вышли на первое место по числу подтвержденных случаев заражения, а затем — и по количеству жертв коронавируса.

Дональд Трамп сменил свой оптимизм, ограничил въезд иностранцев из Китая, Европы и Ирана и смирился с введением карантина во всех штатах страны. Вместе с тем он не стал скрывать свое беспокойство по поводу резко ухудшающихся экономических показателей и роста безработицы. Уже к Пасхе (12 апреля) он рассчитывал открыть страну, заявляя: «лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема», имея ввиду ограничительные меры.

Тем не менее старт открытию страны был дан 17 апреля. С того момента губернаторы штатов стали постепенно снимать ограничения, в зависимости от тяжести эпидемиологической ситуации.

Ученик превзошел учителя

Так или иначе, Трамп отстаивал те же позиции, что и Болсонару. Президент Бразилии, к примеру, советовал лечиться от коронавируса хлорохином — препаратом от малярии, который имеет потенциально смертельные побочные эффекты.

Дональд Трамп предлагал лечить коронавирус инъекциями или же внутренним употреблением дезинфицирующих средств — спирта или отбеливателя.

Так или иначе, Болсонару, в отличие от своего кумира, своему оптимизму не изменяет, что и привело к решению Трампа запретить въезд в страну посещавшим Бразилию иностранцам после резкого роста выявленных случаев коронавируса в латиноамериканской стране.

19 мая в Бразилии от вируса скончались 1179 человек. На следующий день в стране был зафиксирован самый большой всплеск заражений за сутки — около 20 тыс. случаев. С того момента стало ясно, что пока Европа и США начали выходить из пика эпидемии, постепенно снимая ограничения, новым очагом инфекции стала именно Бразилия.

Система здравоохранения полностью перегружена и рискует не справиться с наплывом заболевших. Нехватка защитных средств привела к тому, что от коронавируса умерли более 116 медицинских работников, сообщала 19 мая The Wall Street Journal.

Проблема также состоит в том, что коронавирус распространяется среди наиболее уязвимых слоев общества, оказавшихся полностью не защищенными. Так, вспышка заболевания наблюдается в фавелах — трущобах страны, расположенных на склонах гор, где почти отсутствует инфраструктура. Соблюдение изоляции, социальной дистанции и санитарных условий практически невозможно в этих районах. Кроме того, коронавирус достиг и отдаленных индейских общин Бразилии, которые также не имеют доступа к медицинской помощи.

Наконец, одним из главных факторов ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране называют поведение президента, который, в отличие от Трампа, так и не осознал серьезность ситуации. 28 апреля в ходе пресс-конференции журналисты заявили ему о 474 жертвах за сутки.

Болсонару ответил: «И что? Мне жаль. Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Пренебрежительное отношение президента подрывает борьбу страны с пандемией. Всю ответственность взяли на себя местные власти, вводя ограничения в городах. Однако сопротивление Болсонару препятствует любым попыткам противостоять коронавирусу.

Значение имеют заявления президента, его митинги против ограничений и требования снять карантин. Поддержку местным властям оказал Верховный суд Бразилии, наделив их полномочиями проводить меры по защите населения от вспышки заболевания. Однако Болсонару перешел от слов к делу.

На прошлой неделе, когда Бразилия зафиксировала рекордный прирост заболевших, президент страны подписал приказ, определяющий салоны красоты и спортзалы как «существенные» предприятия, что дает им право продолжать свою работу и блокирует попытки штатов ввести полный карантин.

«Губернаторы, которые не согласны с указом, могут подавать иски в суд», — написал Болсонару в Twitter.

В середине апреля Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Мандетту, который настаивал на введении жестких ограничений. На прошлой неделе свой пост покинул преемник Мандетты Нельсон Таиш. И хотя в своей речи во время назначения он заявлял о полном взаимопонимании с президентом, новый министр здравоохранения критиковал поручение Болсонару открыть тренажерные залы и салоны красоты, а также выражал сомнения по поводу эффективности использования хлорохина.

В воскресенье, когда Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных, а Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд иностранцев, посещавших страну, Жаир Болсонару снова вывел людей на улицы без масок и соблюдения социальной дистанции.

Сам президент прибыл на митинг в маске, но вскоре снял ее, чтобы поприветствовать толпу, пожать руки и обнять своих сторонников.

«Мы надеемся в скором времени освободиться от этого вопроса на благо всех нас, — сказал Болсонару. — Бразилия вернется сильнее».