Противостояние Китая и США, грант Госдепа и Ураза-байрам: что пишут телеграм-каналы

При всей экстравагантности Дональда Трампа весьма неожиданно прозвучало его объявление о том, что США выходят из Договора по открытому небу.

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»Трамп - прям, как шпала. Он убежден в том, что Америке не нужны ограничения, унаследованные от времен холодной войны или вроде того, это обременение, не позволяющее полной свободы рук. Да и вообще бессмысленное. А ещё обирающее американцев - не прямо, так косвенно, — отмечает в этой связи телеграм-канал «Россия в глобальной политике». — Аргументы сторонников военно-политической упорядоченности Трампа просто не волнуют, потому что он не понимает, зачем вообще это всё надо. Он из другого мира, в котором к слову «война» относится определение «торговая». Это сам президент. В его «силовом» окружении, безусловно, есть люди, которые ближе к этой теме. Но, во-первых, теперь уже стафф отстоялся и случайных людей там нет, только истинно лояльные Трампу. Во-вторых, они представляют правое крыло, которое никогда не жаловало лишних договорённостей. Так что гармония.

Объективно говоря, Трамп инитуитивно прав в том, что вся система отношений, тщательно выстраивавшаяся во второй половине ХХ века в контексте холодной войны (ДОН - один из последних ее плодов), утратила актуальность. На дворе уже, по существу, грохочет новая холодная война - США и Китая. Совсем другая и гораздо более понятная Трампу и его экономико-технологическому окружению. Все остальное, как говорят американцы, sideshow.

Ну и уж точно пора перестать обращать внимание на аргументы, которыми Трамп обосновывает уход из того или другого договора (кто что нарушает), как и на его заверения (каждый раз), что если партнёры согласятся заключить «хорошую сделку», то всё ещё поправимо. Возврата не будет - ни при Трампе, ни при любых его преемниках. Не надо тратить время».

В контексте противостояния Пекина и Вашингтона на еще один демарш Америки обратил внимание ИА «Стекломой».

»Сенат США одобрил законопроект о запрете китайским компаниям (включая мировых монстров вроде Alibaba или Baidu) выставлять свои акции на американских фондовых рынках, — констатирует канал. — Принцип работы законопроекта по-ковбойски прост: если американские инвесторы, вложившиеся в акции китайских компаний, не могут контролировать их деятельность и иметь полноценный доступ к финансовой отчетности, такие компании автоматически изгоняются с фондовых площадок.

Американцев можно понять: бесчисленные китайские рогакопытные конторы с наглухо закрытой для иностранных инвесторов отчеткой давно стали притчей во языцех. Другое дело, что американцы десятилетиями спокойно закрывали глаза на эти «особенности» китайского бизнеса. Представить себе, скажем, в 2005 году законодательно одобренное изгнание китайских компаний с американских фондовых рынков было просто невозможно.

Кстати, сам законопроект был разработан республиканцем Джоном Кеннеди и демократом Крисом Ван Холленом, что в очередной раз намекает о системном и всеобъемлющем характере противостояния двух великих держав. Когда речь идет о ликвидации главного мирового конкурента, то вся внутриполитическая грызня тут же отходит на второй план: сумасшедшая левачка вроде Александрии Кортес может сколько угодно грозить импичментом Трампу, топить за открытие границ и зеленую энергетику, но в случае чего она с таким же запалом будет поддерживать свое правительство в борьбе с конкурирующей иностранной державой. Здесь есть чему поучиться».

На этом фоне не прошли мимо РИАN сообщения о том, что Госдеп объявил грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России, с вознаграждением на сумму в $250 тыс.

Канал комментирует эту новость коротко, но емко: «Выглядит это как гонорар за качественную подтасовку фактов, с помощью которой можно будет задеть противника».

И еще одна новость из США, которая похоже затронет всех нас, поскольку все мы пользуемся американскими соцсетями.

Трамп неделю назад сообщил, что его «администрация работает над исправлением незаконной ситуации», состоящей в том, что Фейсбук, Твиттер и Инстаграм оказались захвачены «радикальными левыми».

Ну и вот как это может выглядеть, описывает «Доктор прописал»: Рассматривается возможность создания комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По словам источников The Wall Street Journal, указанный орган может рассматривать жалобы по поводу того, что крупные соцсети с предубеждением относятся к сторонникам консервативных взглядов и пытаются подвергать цензуре их публикации».

«Не то чтобы нынешняя политика владельцев соцсетей не вызывала вопросов (да еще каких). Но предположим, что будут сравнения с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Была такая в 30-70-х годах прошлого столетия - в ее деятельности еще сенатор Маккарти поучаствовал», — вспоминает канал.

На минувшей неделе в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) было решено, что цели по росту ВВП в этот раз ставиться не будут.

«Тяжело признать, но китайцы молодцы», — пишет Никита Кричевский в своей «Антискрепе», призывая российский кабмин быть осторожнее в прогнозах.

«Мейстер» обратил внимание на прошедшее на минувшей неделе видеосовещание по текущей ситуации в системе образования. Телеграм-канал полагает, что практическое значение его было велико: Владимир Путин установил сроки и порядок ЕГЭ в этом году, что касается почти 700 тысяч семей учеников 11-х классов школ.

«Однако стоит обратить внимание на другое: ключевое слово на видеосовещании — «возможности». «Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности», — сказал Путин во вступительном слове. Многое уже конкретизировано: расширить возможности учеников и студентов, где бы они ни жили, слушать лекции, уроки ведущих преподавателей страны; ускорить развитие цифровой инфраструктуры образования, особенно подключение школ к высокоскоростному интернету; выделить дополнительные бюджетные места в вузах, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение; доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов; предоставить более широкие возможности университетам в части перевода лучших студентов-платников на бюджетные места; заново пересмотреть возможности для детского отдыха, досуга, творчества в городах; наращивать доступность бесплатного высшего образования и снизить ставки по образовательным кредитам с одновременным продлением сроков погашения и многое другое.

Пока это первое со времени начала пандемии видеосовещание президента, где в центре внимания находились не угрозы, созданные коронавирусом, а возможности, которые открывают полученный опыт и новая ситуация. Дай Бог, не последнее», — надеется канал.

И еще одна надежда. На этот раз — от «Адеквата».

«Я не то чтобы особо сомневался, что вслед за Пасхой Ураза-байрам пройдет так, чтобы у вируса не появлялось дополнительных шансов - то есть по домам и в сердце своем, — пишет канал. — Но одно дело предполагать, другое убедиться: с самого начала дня в поле зрения не попало ни единого случая, чтобы хоть где-то хоть как-то люди себя не берегли.

Все всё хорошо понимают, в чем сегодня лишний раз убеждаемся. Значит, результат, которого все давно заждались - вопрос только времени».

На этом всё!

До следующей недели...