Читайте Устав ООН: Захарова ответила Японии по Курилам

Заявление Токио о том, что российские Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи якобы «находятся под суверенитетом Японии», противоречит Уставу ООН, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, упоминание Южных Курил японским внешнеполитическим ведомством в ежегодном докладе «Синяя книга дипломатии» идет вразрез с общепризнанными итогами Второй мировой войны.

«Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности», — приводит слова дипломата принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Чуть ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что японские политики в данной ситуации оказались жертвами самообмана, а возможность увязать мирный договор с вопросом о северных территориях назвал иллюзиями.

Сенатор пояснил, что, как только эти иллюзии развеялись, Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию данной темы. При этом он подчеркнул, что Россия никаких поводов к такому толкованию не давала, передает РИА «Новости».

Скандал начался с заявления Токио о своем праве претендовать на «северные территории», как Курилы называют в Японии.

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе, который цитирует газета Sankei.

В тексте также указано, что мирный договор с Россией может быть заключен после того, как решится вопрос о принадлежности четырех островов южной части Курил.

Агентство Кyodo обратило внимание, что запись о суверенитете над островами была восстановлена, но в прошлом году ее убрали из аналогичного доклада ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.

В тот раз это вызвало недовольство в рядах членов правящей Либерально-демократической партии. Они выразили мнение, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

«Синюю книгу по дипломатии» 19 мая представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.

В прошлом месяце аналитики китайского издания Sohu сообщали, что Россия разгромит Японию в случае начала войны за Курильские острова.

Они назвали Японию одним из самых экономически развитых государств. Эксперты напомнили, что после поражения во Второй мировой войне страна смогла добиться впечатляющих результатов за относительно небольшой промежуток времени.

При этом у Японии остается нерешенным территориальный спор с Россией: Токио претендует на Курилы и не заключает мирное соглашение с Москвой.

В связи с этим аналитики предположили, каким может быть исход вооруженного конфликта, если Япония попробует забрать островную территорию с помощью силы. В издании обратили внимание, что военный потенциал государства существенно ограничен после войны и находится на ином уровне, нежели их продвинутая экономика.

По предположению экспертов, военный конфликт Японии с Россией может завершиться за сутки. Они выразили мнение, что при таком сценарии Япония будет стремительно разгромлена, даже несмотря на наличие на японской территории более 90 объектов Вооруженных сил США.

В январе 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся вернуть Курильские острова, или «Северные территории», как их называют сами японцы, под суверенитет Токио.

Решение этого вопроса стало чуть ли не главной внешнеполитической задачей для японского премьера, который возглавляет страну с 2012 года. За это время он провел 27 встреч с президентом России Владимиром Путиным, надеясь решить стоящую перед ним проблему. Однако существенных подвижек в этом вопросе так и не произошло.

Двадцать восьмая встреча Путина и Абэ должна была пройти в ноябре 2019 года на полях саммита АТЭС в Чили. Однако масштабные акции протеста в этой стране сорвали мероприятие. На переговорный процесс это не повлияло: встречи продолжались на уровне глав МИД, в январе Путин принимал в Москве генсека Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамуру.

Но начиная с марта дипломатические контакты двух стран были приостановлены. В затянувшийся на несколько лет переговорный процесс вмешалась разрастающаяся пандемия коронавируса COVID-19.