«Надо готовиться»: Европу предупредили о второй волне пандемии

Европа уже приступила к постепенному ослаблению карантина. С 11 мая в Германии открылись большие магазины, а в некоторых регионах и рестораны. Франция разрешила гражданам покидать свои дома без пропусков, возобновили свою работу торговые предприятия. Аналогичные меры начали действовать в Швейцарии и Бельгии.

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Дания позволила возобновить работу всем магазинам, в том числе и торговым центрам. По тому же пути пошла и Греция.

Правительство Великобритании позволило людям, которые не могут работать дистанционно, вернуться в офисы, а с 13 мая дня англичане смогут заниматься спортом на улице и выходить на прогулку больше одного раза в день. Также жители большинства регионов страны снова могут посещать пляжи и национальные парки. Вышли на улицы и жители Испании.

Нидерланды открыли свои школы для учеников начальных классов и детские сады. Возобновляют свою работу салоны красоты и библиотеки, граждане также могут заниматься спортом на свежем воздухе.

В Норвегии к учебе могут вернуться и старшеклассники. Открываются школы и в Финляндии — дети вернутся в классы с 14 мая.

Правда, в большинстве стран по-прежнему закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, бары и спортивные клубы.

Однако и в этом направлении некоторые члены ЕС пошли уже дальше. Эстония открывает торговые центры, в которых находятся места общественного питания, Хорватия возобновляет работу ресторанов, работающих на свежем воздухе, то же происходит в некоторых регионах Испании, а в Чехии свои двери открывают музеи, кинотеатры, концертные залы, правда для не более чем ста посетителей одновременно.

Стоит отметить, что Прага демонстрирует особую смелость в снятии ограничительных мер. С понедельника в стране уже позволяется проводить мероприятия, свадьбы и церковные службы с участием до 100 человек.

Под вопросом остается туризм и открытие границ, как ожидается, к этой мере правительства стран перейдут еще не скоро, однако и здесь есть подвижки — с 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.

Правда, во всех европейских странах, приступивших к ослаблению мер, по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, следовать строгим санитарным нормам, а также носить маски.

Вместе с тем Европа, в целом, прошедшая пик пандемии, постепенно выходит из жестких ограничений. Несомненно, европейцы устали от карантина, однако основная причина все же кроется в экономике — почти все мировые лидеры стараются нащупать баланс между борьбой с инфекцией, защитой своих граждан и минимизацией урона, нанесенного экономике пандемией.

Сложившаяся ситуация стала наглядным примером абсолютной невозможности убить двух зайцев сразу, так или иначе, страны выйдут из этого кризиса с потерями в обоих направлениях. Однако запустить экономику и восстановить ее — задача, пожалуй, даже более сложная, чем минимизировать потери при коронавирусе, и мировые лидеры, понимая это, стараются приступить к снятию карантина при малейших признаках на улучшение эпидемиологической ситуации.

В то же время, в обществе возникают опасения второй волны заболевания при преждевременном снятии карантина. Именно в такой ситуации оказался Сингапур, который стал третьей по счету страной, где выявили коронавирус.

Ученые Гарварда назвали подход страны к борьбе с эпидемией золотым стандартом — власти весьма оперативно и жестко отреагировали на появление инфекции. Однако и этих мер оказалось недостаточно, и в апреле, после того как Сингапур прошел пик эпидемии, статистика случаев заболеваемости вновь резко поползла вверх. За неделю количество новых выявленных случаев выросло на 160%, а 19 апреля власти сообщили о скачке почти в тысячу заражений за сутки.

Аналогичная ситуация произошла и в Южной Корее, которая также стала примером по борьбе с эпидемией, в конце апреля власти страны сообщали об отсутствии новых случаев коронавируса. В начале мая Сеул ослабил карантин — были открыты музеи, библиотеки, клубы, рестораны и бары. Однако сейчас статистика снова возросла и за последние сутки выявлено уже 27 случаев инфицирования.

Повторные вспышки заболевания были выявлены в Японии и в Китае, которые также уже приступили к снятию ограничений.

Азиатские страны, продемонстрировавшие, в основном, положительный пример по борьбе с пандемией, сейчас стали примером преждевременного снятия ограничительных мер, повлекших за собой вторую волну коронавируса. Аналогичные опасения в Европе полностью оправданы, тем более что ЕС оказался готов к пандемии гораздо меньше, чем страны Азии, уже имеющие опыт борьбы с такими ситуациями.

Накануне представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз должен быть готов к второй волне заболеваемости.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — сообщил журналистам представитель ЕК. Он также добавил, что Европейский центр профилактики и контроля пришел к выводу, что новые вспышки заболевания могут начаться, «даже если текущие показатели хорошо контролируются».

Даже первые этапы снятия ограничений несут угрозу появления второй волны, сообщила Politico глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон. По ее словам, карантинные меры почти вдвое сократили число выявленных в Европе случаев коронавируса в период с 9 апреля по 8 мая. Если же ограничения будут отменены слишком быстро, без тестирования, отслеживания контактов, сохранения дистанции и мытья рук, «мы сможем увидеть следующую волну довольно скоро».

Причем первые признаки угрозы уже можно наблюдать. Так, 10 мая базовый коэффициент репродукции коронавируса в Германии, показывающий скорость его распространения в популяции, превысил единицу, что означает, что один инфицированный заражает более одного человека, сообщил институт Роберта Коха. К снятию первого этапа ограничений Берлин приступил еще в конце апреля.

После открытия школ и детских садов в Дании также был зафиксирован рост показателя скорости распространения коронавируса, но он остался ниже 1.

Единственная страна Евросоюза — Швеция — не вводила жестких ограничений и главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл заявил Financial Times, что другие страны ЕС могут столкнуться с новой вспышкой коронавируса, после того, как все люди покинут свои дома и вернутся к обычной жизни.

Как сообщила Politico Эрика Влиге, глава отделения инфекционных заболеваний в больнице Антверпенского университета и главный советник по борьбе с пандемией в Бельгии, с распространением вируса по всей Европе «было бы наивно думать, что с этим покончено».

По ее мнению, ослабление карантина и возобновление международных поездок может стать причиной новой волны роста заболеваемости. Кроме того, правительства, принимающие решения о стратегиях тестирования, могут не обращать внимания на социально незащищенные слои общества, живущие часто в антисанитарных условиях, что также может быть причиной повторной вспышки заболевания.

Вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде во вторник в ходе брифинга заявил, что второй волны заболевания можно избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил.

«Второй волны можно будет избежать, если мы избежим цепного заражения», — сказал Шааде, добавив, что если «мы все будем вести себя разумно, у нас есть шанс избежать второй волны» инфекции.

В частности, он напомнил гражданам о важности избегания контактов, соблюдения дистанции, частого мытья рук, а также ношения масок и перчаток. «Поведение как в прошлом декабре... будет возможно только с появлением вакцины», — констатировал он.