«Исполнение заказа»: Захарова обвинила «Би-би-си» в предвзятости

Необходимо оштрафовать британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» за формирование негативного восприятия России, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реклама

На своей странице в Facebook она обратила внимание, что «тотально все», что рассказывает «Би-би-си» о России представляет собой «тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности».

«Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении «Би-би-си» должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что британский регулятор «любит штрафовать» российские СМИ за несбалансированную подачу. «Когда уже до «Би-би-си» доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», — обратила внимание представитель МИД России.

В то же время Захарова призвала журналистов больше рассказывать о британских реалиях. «Да, и хочется больше новостей о самой Британии на «Би-би-си». Не стесняйтесь, вам есть что показать», — заключила она.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации в России по коронавирусу глава страны Владимир Путин решил, что стоит изменить график проведения подготовки парада Победы, а также перенести все праздничные мероприятия.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас — святая, и жизнь каждого человека — бесценна», — сказал он на заседании Совбеза.

По словам президента, риски, которые связаны с эпидемией заболевания, «еще чрезвычайно высоки», а пик распространения инфекции не пройден.

«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — отметил российский лидер, поручив руководителям силовых ведомств, пересмотреть график «и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах».

В очередном обращении к россиянам 2 апреля президент страны объявил, что нерабочие дни будут продлены до 30 апреля. Вслед за этим власти многих регионов, в частности, Москвы продлили обязательный режим самоизоляции до 1 мая.

Кроме того, в столице России из-за активного распространения коронавируса (только в Москве 20 754 заболевших из почти 37 тыс. по России) 13 апреля ввели пропускной режим. В субботу, 18 апреля, его продлили до 1 мая.

Так, для того, чтобы передвигаться по городу на транспорте необходимо получить разрешение — 12-значный код. Для этого нужно подать заявление на сайте города, отметив цель поездки и дату. Если москвич вынужден ездить на место работы, то ему выдадут пропуск единожды до 30 апреля включительно.

Если гражданину нужно посетить медучреждение, до которого нужно добираться, пользуясь транспортом, то для этого также необходим пропуск. Он выдается отдельно для каждой поездки, но количество таких поездок не ограничено.

Также пропуск нужно получить и для поездок в личных целях. Например, на вокзал, в магазин, на дачу. Такой вид пропуска выдается только два раза в неделю.

При этом, если заявитель будет пользоваться общественным транспортом, ему необходимо указать номер карты «Тройка», «Стрелка» или социальной для того, чтобы беспрепятственно пользоваться любым видом транспорта.

«Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля, внести изменения в свои цифровые пропуска», — говорится в сообщении столичного оперштаба.

Также при оформлении пропуска необходимо указывать регистрационный номер машины, если поездка будет совершаться на личном авто. Это стоит сделать не менее чем за пять часов до выезда в город. «Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», — предупредили в опертштабе. Для фиксации таких нарушителей будут использоваться камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба ГАИ.