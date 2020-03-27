Карантинный тупик: почему провалился видео-саммит ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте.

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Саммит лидеров стран Евросоюза состоялся 26 марта в формате видеосвязи. Несмотря на вызванный пандемией кризис, странам не удалось прийти к удовлетворительному для всех соглашению. А итоговое заявление лишь констатировало, что уже принятые для борьбы с кризисом меры продолжат действовать.

После саммита президент Франции Эммануэль Макрон даже подчеркнул, что COVID-19 угрожает существованию ЕС и Шенгенского соглашения.

«На кону стоит выживание европейского проекта», — предупредил он.

Причина провала саммита тривиальна и не нова для ЕС. Северные богатые страны союза недовольны перспективой платить за своих южных соседей, а южане требуют немедленной безвозмездной помощи.

Изначально для стабилизации планировалось задействовать Европейский механизм стабильности (ESM). Этот инструмент активно использовался во время кризиса евро в 2010-2014 годах, чтобы с помощью кредитных средств предотвратить дефолт Греции, Кипра, Испании, Португалии и Ирландии. Смысл программы заключался в том, чтобы максимально урезать все возможные расходы правительств при одновременном повышении налогов, чтобы правительства были в состоянии начать выплачивать свои долги.

Такие жесткие правила участия в программе спровоцировали рост популизма, особенно в Италии, где госдолг составляет почти 135% от национального ВВП.

Неудивительно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пришедший к власти как раз на волне популизма, резко выступил против использования этого механизма:

«Если кто-то думает о действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты, то Италия обойдется без них».

В результате лидеры ЕС дали Еврогруппе и Еврокомиссии 14 дней на то, чтобы разработать новый финансовый план по восстановлению экономик содружества. И это можно считать единственным итогом саммита.

Таким образом, действие Пакта стабильности и роста продолжает быть приостановленным. Эта мера позволяет правительствам набирать неограниченное количество кредитов, чтобы поддержать пострадавшие от пандемии бизнесы. При этом было значительно упрощено согласование вопросов о предоставлении этой помощи с Еврокомиссией.

Также продолжается выпуск так называемых «коронабондов». Эти займы могут составлять до 2% процентов национального ВВП стран ЕС. Кроме того, предусмотрены льготные условия их обслуживания. Принципиально новым решением стало то, что гарантировать эти займы в равной степени должны все страны-члены Евросоюза. Неудивительно, что Италия возмущена тем, что ее поставили в равные условия с экономически благополучной Германией.

Важно, что на саммите в основном обсуждались меры по восстановлению экономик, которые страдают даже не от пандемии, а от карантина. Италии же необходима срочная помощь именно для борьбы с болезнью.

Из-за эпидемии коронавируса Италия находится в глубоком кризисе. Страна бьет все рекорды не только по числу зараженных в Европе, но и по смертности. По последним данным, в стране более 80 тысяч человек, подхвативших коронавирус. Каждый десятый заразившийся умирает.

Однако и с получением медицинской помощи Рим испытывает трудности. «Италия уже попросила активировать механизм гражданской защиты Европейского союза для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это плохой знак для европейской солидарности», — писал в колонке для Politico представитель Италии в ЕС Маурицио Массари.

Пока на помощь Риму приходит Россия: в страну были направлены российские военные, доставившие туда мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.