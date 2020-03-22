Россия спасется, Украина — нет: Саакашвили о кризисе

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — подчеркнул бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».

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Международные резервы Российской Федерации на 19 марта 2020 года составляют $581 млрд.

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, сообщало накануне американское издание The New York Times.

«Россия наращивала запасы в течение всего периода санкций, записав в свой бюджет искусственно заниженную оценку мировых цен на нефть.

Все налоги на прибыль выше этого уровня пошли в национальную копилку. Такая политика истощила инвестиционную экономику — валовой внутренний продукт вырос на 1,3% в прошлом году — но это поставило Россию в устойчивое положение», — подчеркивается в заметке.

Чуть ранее в YouTube появился выпуск программы «Vласть vs Vлащенко» с участием депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского. В интервью политик заявил, что Украине грозит дефолт.

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — сказал он.

По мнению Дубинского, Украина не способна вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

За 2020 год Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Киев находился в трудных обстоятельствах и без пандемии коронавируса и падения цен на нефть после провала сделки ОПЕК. Мировой экономический фон, конечно, еще больше сказывается на финансовой ситуации в стране.

Так, кризис уже повлиял на украинскую пирамиду ОВГЗ. За последний месяц Минфин несколько раз объявлял о недовыполнении планов. Отреагировала на мировые экономические проблемы и гривна.

Национальный банк Украины на 17 марта установил официальный курс на уровне 26,52 гривны (около 74,6 руб.) за доллар, что на 44 копейки (около 1,2 руб.) выше по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Пандемия коронавируса COVID-19 усиливается, а темпы глобального экономического роста резко снижаются на фоне нестабильных рынков, поэтому мир ждет рецессия, а ВВП по итогам года вырастет всего на 1-1,5%, спрогнозировало одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings, базирующееся в Нью-Йорке.

В исследовании указано, что первые макроэкономические новости из Китая, отражающие влияние COVID-19, оказались намного хуже, чем ожидалось. Промышленное производство в стране упало на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты напомнили, что путешествия по всем направлениям сократились, школы закрылись, массовые культурные и спортивные мероприятия были отложены, офисы и фабрики приостановили работу, некоторые города и регионы ряда стран перевелись на карантин, вся деятельность государств замораживалась — кроме выполнения основных социальных функций.

«Все это усугубилось в результате обвала мировых цен на нефть, когда цены упали ниже $30 за баррель, поскольку крупные производители не смогли договориться о сокращении поставок для поддержки рынка. Центральные банки ответили на это агрессивными действиями. На внеочередном заседании в воскресенье, 15 марта, Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку практически до нуля», — указывается в документе.

Дефолт могут объявить сразу несколько стран в обозримой перспективе. Об этом газете «Зеркало недели» заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

12 марта газета The Independent сообщила, что предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предрек миру новую финансовую катастрофу. По мнению американского эксперта, сейчас на мировом рынке есть сразу несколько пузырей, которые могут лопнуть в любой момент.