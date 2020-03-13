Не спрятаться: над лагерем США в Арктике пролетели Ту-142

Спустя пять дней после создания военного американского лагеря Seadragon над ним пролетели два дальних противолодочных самолета России Ту-142, передает Popular Mechanics. Отмечается, что лагерь был развернут в море Бофорта на расстоянии нескольких десятков километров от побережья Аляски.

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Издание задается вопросом, как российские самолеты обнаружили американский лагерь. Но, пишет Popular Mechanics, ясно, что Россия внимательно следит за действиями США даже в Арктике.

Инцидент произошел 9 марта, военные самолеты пролетели над ледовым лагерем США на высоте порядка 760 метров.

Для их сопровождения в воздух были подняты американские истребители F-22 Raptor и канадские CF-18 Hornet. Отмечается, что российские самолеты находились в небе над морем Бофорта в течение четырех часов.

США проводят каждые два года ICEX — это учение, которое предназначено для того, чтобы проверить, насколько военные готовы действовать в арктических условиях. Одна из ключевых особенностей этого мероприятия — участие подводных лодок ВМС США (и иногда Королевского флота), которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь.

Военный лагерь Seadragon создали 4 марта, его назвали в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon. В военных учениях в этом году принимают участие несколько субмарин разных флотов, отмечает издание. Как утверждает командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD, российские самолеты заметили именно над лагерем и торчащими из-подо льда рубками подводных лодок. Пролет самолетов засняли на видео.

Ранее «Российская газета» писала о том, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России в плановом порядке пролетали над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. При этом их сопровождали истребители ВВС США, которые находились в Аляске. Экипажи соблюдали международные правила использования воздушного пространства.

В середине февраля в Пентагоне заявили, что опасаются расширения влияния России и Китая в Арктике. Такое мнение выразил командующий Северного командования вооруженных сил США Терренс О'Шонесси.

Он отметил, что Россия продолжала расширять свою военную инфраструктуру в Арктике в прошлом году. «В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере», — утверждает военный в своих письменных показаниях перед сенатом, передает РИА «Новости».

О'Шонессии обеспокоен тем, что Россия развертывает на Чукотском полуострове свой береговой комплект «Бастион».

«При развертывании на северо-востоке России эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения», — предупреждает представитель Пентагона.

Он также уверен в том, что Китай намерен «эксплуатировать экономический потенциал» региона.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого не собирается нападать. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что российскую угрозу придумали те, «кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Помимо этого, Москва неоднократно обращала внимание на то, что НАТО ведет себя активно у российских границ и не перестает наращивать свои военные силы в Европе.

Несмотря на все заявления с американской стороны, Россия намерена развивать Арктику. Так, 12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Этот документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством.

В этой бумаге определен правовой режим, согласно которому должна вестись предпринимательская деятельность в этой зоне. Кроме того, там прописаны меры господдержки, которые будут применены к тем участкам арктического шельфа России, которые определит кабмин.

Арктическая зона России — это сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области. В это определение также входят морские воды, территориальное море и арктический континентальный шельф РФ, которые примыкают к вышеуказанным территориям.