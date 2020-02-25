«Русские идут»: дубль два — о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с любимой темы американского истеблишмента — а именно с приписываемого России вмешательства в американские выборы.

На очередной виток истерии в США откликнулся «Доктор прописал».

»CNN так пытается объяснить, зачем России понадобилось вмешиваться в президентские выборы в США, чтобы помочь Трампу победить: начинается с признания, что да, действительно, за все то время, что Трамп в Белом доме, было несколько раундов антироссийских санкций, — рассказывает канал. — Но Россия вмешается, потому что Трамп все еще сохраняет теплое отношение к Путину»

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«А Россию в 2016 году перспектива избрания Клинтон не устраивала и сейчас ей выгоднее Трамп, а не кто-то из демократов (хотя еще поди знай, кто именно). Почему выгоднее Трамп - см. выше. Такое себе объяснение. Хотя очевидно, что тема «Россия вмешивается в наши выборы» будет так или иначе отыгрываться», - делает вывод канал.

На еще одну публикацию по поводу этой геополитической интриги — уже в британской прессе — обратил внимание канал «Железный занавес».

«Как сообщает Guardian, Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на одну услугу — если он опровергнет причастность России к взлому серверов Демократической партии, а следовательно и вмешательство России в американские выборы, — рассказывает канал. — По словам адвоката Эдварда Фитцджеральда, сообщение от Трампа передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец Дейна Рорабейкер, который встречался с Ассанжем еще во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне».

Стоит ли говорить, что Белый дом категорически опроверг эту якобы предлагавшуюся Трампом сделку. Как известно, сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме, если он предстанет перед судом в США, ему предъявят 18 обвинений. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

Сами же американцы между тем не дремлют и свое активное вмешательство продолжают осуществлять.

Канал RIAN напоминает, что Агентство США по международному развитию намерено выделить $38 млн на развитие «демократических ценностей» у украинской молодёжи. Сообщается, что деньги также пойдут на воспитание у юных умов «чувства ответственности» за европейское будущее Киева. Под основную раздачу попадут дети в возрасте от 10 до 14 лет.

«Что это, если не промывка мозгов? Хотя, чего там эти несчастные $38 млн. Вот на информационную борьбу с Россией правительство США выделило $700 млн. Учись, украинская молодёжь!» — иронично советует канал.

«Мейстер» обратил внимание на новый поворот в зоне сирийско-турецкого противостояния, которому не видно ни конца, ни края.

Президент Турции Эрдоган, выступая на минувшей неделе перед депутатами своей «Партии справедливости и развития», сказал: «Последние несколько дней мы выступаем за то, чтобы сирийский режим прекратил свою враждебность в Идлибе. Мы делаем наше последнее предупреждение».

«В 1950-1960-е годы США, не признававшие красный Китай, регулярно совершали разведывательные полеты над территорией КНР, а их военные корабли вторгались в территориальные воды. После каждого нарушения своего воздушного и водного пространства МИД КНР делал «последнее предупреждение» американскому империализму.

Между китайскими и турецким «последними предупреждениями», без сомнения, есть разница. Китайские адресовались внешнему миру, а турецкое предназначено для внутреннего пользования», — подмечает канал.

Еще одним ярким событием недели стал прием на родине прилетевших из страдающего от коронавируса Китая украинцев.

«Казалось бы, главное – забрали своих, а уж дома и стены помогают. Но не тут-то было! — констатирует ИА «Стекломой». — В различных регионах Незалежной идут стихийные протесты... против возвращения собственных граждан из Китая. В самой Полтавской области уже назревает полноценный Майдан – с перекрытием дорог, поджогом покрышек, столкновениями с полицией и стягиванием в регион армейских подразделений (!). Усовестить соотечественников попытался лично президент Зеленский, впрочем, безрезультатно.

Кто-то требует бросить своих собратьев в Китае, кто-то выступает за транспортировку прибывших в Чернобыльскую зону отчуждения (не шутка), но основная мысль у всех одна – «везите этих чумных куда угодно, только не к нам».

Как тут не вспомнить трогательные кадры обмена военнопленными между Украиной и Донбассом, когда вернувшихся в Киев встречали как национальных героев. Украинские СМИ и им сочувствующие наперебой писали о «подлинном национальном единении» – не то что у этих ватных москалей! Всё так, всё так.

На самом деле мерзкое поведение украинцев по отношению к соотечественникам объясняется не только извечной сельской дремучестью. Просто жители той же Полтавщины прекрасно осведомлены о состоянии своих медучреждений, о «профессионализме» медицинских работников, о наличии медикаментов, о возможности обеспечить должный уровень безопасности и т.д. и т.п. Подобные случаи говорят о доверии украинцев к собственному государству куда нагляднее любых соцопросов».

В свою очередь, телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что эвакуационный кейс в очередной раз «обнажил» главную проблему молодой Зе-команды.

«Главная проблема правительства и Офиса президента – это слабая коммуникация. Оппоненты умело используют интриги внутри команды президента, нет централизации и четкого понимания как действовать при разных обстоятельствах…. Президент должен был устно назначить ответственного за этот кейс и всем дать устный приказ, что необходимо слушать и выполнять все поручения этого ответственного лица. Эту технологию президенту никто из советников и помощников не подсказал сделать.

Эвакуационный кейс показал полную дезорганизацию всех управлений. Действия правительства и Офиса президента носили хаотичный характер, а должны были решаться централизовано. Именно это «лицо» отчитывалось бы президенту напрямую о всех проблемах. Кто бы игнорировал или саботировал выполнение поручений, того бы отправили в отставку», — рассуждает канал.

Впрочем, к концу недели выяснилось, что украинцы такие не одни.

СМИ сообщили, что Дональд Трамп был против того, чтобы заболевших американцев возвращали из Японии, а канал «Антискрепа» заметил в воскресенье, что южные корейцы прошли маршем с требованием депортации китайцев. «Теперь вы понимаете, что такое токсичная страна?» — вопрошает Никита Кричевский.

А что касается собственно вируса, то чисто эпидемиологически у китайцев худшее, пожалуй, позади, полагает «Адекват».

«Принятые ими меры назвать даже драконовскими было бы еще мягко, но судя по статистике последних дней, они работают - и их, строго говоря, осталось додержать, хотя и это дело еще отнюдь не мгновенное.

Основная интрига - не для рода человеческого, для глобальной экономики - сейчас в том, как удастся справиться в крупнейших вторичных очагах: Япония, Южная Корея, Иран и, пожалуй, Сингапур.

Раскачиваться там по большому китайскому счету только-только начинают - и внимательно следить надо уже не за Китаем, а за ними. Что конкретно надумают проворачивать и как это отразится на дальнейшей динамике заболеваемости и, понятно, деловой активности — вот в чем вопрос.

Все предыдущие вспышки вирусных пневмоний сходили на нет ближе к лету - но воды за эту условную пару месяцев может утечь еще порядочно», — резюмирует канал.

На этом все! До следующей недели.