Разведка доложила: «русские хакеры» уже переизбирают Трампа

Россия уже начала вмешиваться в выборы президента США 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу государства — Дональда Трампа, утверждают сотрудники американских разведслужб. Они предупредили об этом палату представителей конгресса, подконтрольную демократам, передает The New York Times.

Реклама

Сведения об этом «предупреждении» подтвердили газете пять источников, ознакомленных с текстом доклада.

Москва стремится подорвать доверие к избирательной системе США в ходе этой предвыборной кампании, заявили в американской разведке. Вмешиваться Россия якобы будет как в праймериз Демократической партии — противников республиканца Трампа, так и в общий ход выборов.

Сейчас российские спецслужбы, убеждены их американские коллеги, пытаются принудить граждан США распространять дезинформацию и обходить механизмы социальных сетей, направленные на борьбу с fake news – поддельными новостями.

«Русские хакеры также планируют кибератаки, причем их замаскируют — чтобы они выглядели так, как будто исходят из Тегерана (столица Ирана)», — говорится в материале.

Ранее Трамп раскритиковал бывшего главу национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он разрешил проводить такое мероприятие в конгрессе. Особенно президент США рассердился из-за присутствия на брифинге конгрессмена Адама Шиффа — именно он возглавлял обвинение в ходе процедуры импичмента Трампа. В свою очередь, сторонники Трампа из Республиканской партии заявили, что Трамп активно противостоит России — в частности, именно он снабжал Украину оружием для войны на Донбассе и укрепляет НАТО. У России, считает конгрессмен Крис Стюарт, нет никаких оснований поддерживать Трампа. Стоит отметить, что

и демократы, и республиканцы потребовали у разведки предоставить доказательства своих слов.

Кроме того, сообщается, что накануне Трамп подписал указ об отставке бывшего шефа разведки Джозефа Магуайра, заменив его на посла США в Германии Ричарда Гренелла. Два источника заявили NYT, что совпадение увольнения Магуайра с брифингом — случайность.

Трамп не раз называл «охотой на ведьм» расследование предполагаемого «вмешательства» России в ход президентских выборов 2016 года. По мнению американского лидера-республиканца, инициированное демократами расследование, — «одна из самых темных» страниц в истории Америки.

Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами спецпрокурор не обнаружил.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.

У самого Роберта Мюллера вызвало возмущение представление ключевых выводов его доклада американской общественности, сделанное генеральным прокурором Уильямом Барром. «Вы <...> не смогли в полной мере отразить контекст, природу и содержание моего расследования, которые я вел на протяжении нескольких лет подряд», — заявил Мюллер.

Летом 2019 года Дональд Трамп прокомментировал решение Федерального суда в южном округе Нью-Йорка отклонить иск Национального комитета Демократической партии (DNC) по поводу «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. В своем твиттере президент заявил, что это крайне важное событие.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. <...> Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. «Охота на ведьм» завершается!» — написал Трамп.

Тем не менее, тема «российского вмешательства» не уходит с полос американской прессы: в начале февраля представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой. В сообщении говорилось, что владельцы аккаунтов связывались с различными политиками и СМИ, представляясь журналистами или активистами.

Россия последовательно отрицает обвинения во вмешательстве в дела иностранных государств.