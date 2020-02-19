«Многолетний опыт и талант»: Песков рассказал про отставку Суркова

Песков прокомментировал отставку Суркова

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Помощник президента Владислав Юрьевич Сурков Помощник президента Владислав Юрьевич Сурков
Помощник президента Владислав Юрьевич Сурков

Помощник президента Владислав Юрьевич Сурков

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Владислав Сурков обладает талантом, а также богатым опытом, которые найдут применение на любом новом посту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя его отставку. Пресс-секретарь главы России также напомнил, что Сурков ушел с должности помощника президента по собственному желанию.

Теперь уже бывший помощник президента России Владислав Сурков обладает богатым опытом работы на госслужбе, которому найдет применение и на другом поприще, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что Сурков покинул пост по собственному желанию.

«Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, но его многолетний опыт и талант безусловно найдет свое применение», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 18 февраля освободил Суркова от должности помощника своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в указе.

При этом отсутствует приписка об увольнении в связи с переходом на другую работу, которая обычно означает новый пост в какой-либо госструктуре.

На посту помощника главы страны Сурков занимался, в частности, урегулированием ситуации вокруг Донбасса, принимал участие в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения минских соглашений.

Помимо этого, Сурков курировал вопросы развития Абхазии и Южной Осетии.

О предстоящей отставке чиновника еще месяц назад сообщал в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Причиной ухода Суркова с должности он назвал «смену курса на украинском направлении».

«Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — писал Чеснаков.

Политолог отметил, что позднее теперь уже экс-помощник президента сам расскажет о своем решении и мотивах.

Сурков «изобрел» концепцию «суверенной демократии», а также, по некоторым данным, во время Евромайдана на Украине выполнял функции спецпредставителя президента России.

С начала войны Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса он стал уже официально отвечать за урегулирование ситуации — и принимал участие в переговорах по минским соглашениям.

В декабре прошлого года глава украинского МВД Арсен Аваков дал комментарий журналистам, отметив, что некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего» на саммите в «нормандском формате» — Владислав Сурков, по его словам, с криком кинул бумаги на стол.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: «Мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры», — приводит сайт МВД Украины слова главы ведомства.

Сам же помощник Путина в комментарии «Коммерсанту» назвал слова Авакова «фантазиями», отметив, что не стоит им доверять.

«В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам», — вспомнил российский представитель интервью Авакова украинским СМИ.

Сурков добавил, что после переговоров Аваков в тот день «активно допивал вино», которое осталось после ужина лидеров «нормандской четверки». В связи с этим российский политик призвал не верить комментариям украинского министра, «который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного».

Вместе с тем Сурков отметил, что эти переговоры «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными». Он назвал их «скорее, долгими». Теперь место Суркова на украинском направлении займет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, ставший помощником президента России после смены правительства в январе.