«Не сражаемся друг с другом»: как движутся переговоры по Курилам

Москва и Токио найдут приемлемые решения и ускорят переговоры по подписанию мирного договора, а также по вопросу Южной гряды Курильских островов – с таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги после субботней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По словам японского дипломата, в ходе «откровенной» беседы стороны обсудили ряд вопросов, «представляющих взаимный интерес», также обсуждался будущий визит Лаврова в Японию. До этого будет проведен ряд консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Японии и России, сообщает японский портал NHK.

«Я более конкретно поделился [с Лавровым] своими мыслями о том, как нам стоит продолжать переговоры. Мы перешли на следующий этап, все становится более позитивным, мы уже не сражаемся друг с другом», — сказал глава японского внешнеполитического ведомства.

Две недели назад МИД России заявил, что проходящая в Токио при поддержке официальных властей Японии постоянная выставка «Территория и суверенитет» противоречит договоренностям российских и японских властей по созданию рабочей атмосферы вокруг вопроса о принадлежности Курил.

На данной выставке, среди прочего, показываются материалы, из которых следует однозначный вывод о законности претензий Японии на Курильские острова. В этой связи российское внешнеполитическое ведомство вызвало советника-посланника посольства Японии в Москве и указало ему на безусловность российской принадлежности Курил.

«Подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — указали в МИД РФ.

Чуть ранее стало известно о том, что на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны в 1956 году японское правительство сняло требование, чтобы в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил.

Об этом сообщала газета Asahi со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи, сделанные в то время сотрудниками МИД Японии и хранившиеся в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики.

После его смерти в соответствии с волей политика их передали в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ обнаружили исследователи.

Как обратили внимание в издании, до сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на разрешении вопроса о принадлежности всей южной части Курил в ходе последующих переговоров о заключении мирного договора.

Однако обнаруженный документ свидетельствует о том, что это требование в конце концов временно сняли, чтобы достичь скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии СССР на прием Японии в ООН.

В прошлом году японские СМИ написали о том, что США оказали давление на Японию в вопросе восстановления дипломатических отношений с СССР в 50-х годах. Вашингтон выступал против каких-либо уступок в территориальных спорах двух стран, которые касались принадлежности Курильских островов.

Из рассекреченных документов МИД Японии следует, что летом 1955 года японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу встретился с американским госсекретарем Джоном Даллесом в Вашингтоне. В ходе встречи дипломат передал своему коллеге информацию по переговорам СССР и Японии.

«Мы были бы рады услышать о мирных переговорах между Японией и СССР», — сказал тогда Даллес.

Сигэмицу ответил ему, что к тому моменту особого прогресса достигнуто не было.

Переданные документы содержали данные о позиции Советского Союза на переговорах с Японией, в частности, по территориальному вопросу и принятию Токио в ООН. Даллес на встрече с Сигэмице заявил, что Токио не стоит идти на уступки в переговорах с Москвой.

«Суть в терпении, а уступки являются решительно неправильной мерой. СССР так просто не отдаст однажды приобретенные территории», — сказал госсекретарь.

К моменту подписания Совместной декларации между Японией и СССР Токио занял жесткую позицию в отношении Южных Курил — не став отказываться от своих претензий на указанные территории. В итоге территориальный вопрос так и остался нерешенным.