За моряков: Украина решила ввести санкции против России

Украина собирается ввести санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, причастных к делу украинских моряков, арестованных из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц.

В ведомстве предупредили, что Киев планирует ввести ограничения и против силовиков, которые участвовали в задержании украинских моряков, которые были возвращены на родину в рамках обмена заключенными.

В сообщении министерства говорится, что эксперты «собрали достаточно информации» о российских правоохранителях и судьях, которые каким-либо образом связаны с расследованием этого дела. «По результатам проведенной работы… сотрудники минветеранов подготовили проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек», — отмечают украинские власти.

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Этот документ направлен в профильные органы для согласования. «После согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение кабинета министров Украины и в случае принятия станет основанием для утверждения Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций», — уточнили в минветеранов.

Несколькими днями ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что власти думают о подаче в международные суды новых исков, направленных против России. Пока украинское министерство юстиции изучает, есть ли у Украины возможность это сделать.

«Подадим, а потом сообщим [о предмете исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — сказал украинский министр, цитирует издание «Главком».

Он отметил, что в настоящее время против Москвы Киев ведет пять исков. Однако пока суды только решают вопрос своей компетентности. По словам Малюськи, как только суд признает, что он может рассматривать эти иски, то перейдет к рассмотрению по существу. «Это общая практика», — отметил он, добавив, что судебные разбирательства в международных судах могут тянуться годами. При этом ускорить этот процесс нельзя.

О том, что Украина подала пять исков в отношении России в Европейский суд по правам человека, стало известно в феврале прошлого года. Об этом сообщил тогдашний глава минюста Украины Павел Петренко.

Одно дело касается «нарушений прав человека в Крыму», второе — «нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», третье дело связано с «фактами похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ». Четвертый иск украинские власти подали, потому что посчитали, что Россия «нарушила права украинских политзаключенных», а

пятый иск со стороны Украины был подан по делу «захваченных» украинских моряков вследствие инцидента в Керченском проливе.

Последний из названных исков был подан в ЕСПЧ в январе 2019 года. Киев требует международный суд признать, что Россия незаконно задержала три украинских судна, а вместе с ними арестовала и 24 моряков, которые находились на борту. Власти Украины уверены, что действия россиян противоречат статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и нарушают право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

В ноябре 2018 года украинские три корабля приблизились к российским границам в Черном море. На борту судов находились 22 моряка ВМСУ и двое сотрудников СБУ. Военные незаконно пересекли границу России, войдя в Керченский пролив. Более того, оно совершали опасные маневры и в течение нескольких часов не реагировали на требования российских пограничников остановиться.

В итоге корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны вместе с экипажами. Спустя почти год моряки были возвращены на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Корабли также были переданы украинской стороне в ноябре прошлого года.