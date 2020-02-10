В турбулентности: Путин оценил обстановку в мире

Международная обстановка становится все более «турбулентной» и требует адекватных мер, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя телеграммой сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел РФ с Днем дипломатического работника.

«Требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин призвал «по максимуму» использовать позиции России в Совбезе ООН и возможности, которые дают стране председательство в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а также участие в G-20, АТЭС и прочих международных организациях.

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Президент РФ отметил заслуги российских дипсотрудников на самых разных направлениях.

«Благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии <...>. Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки, <...> Африки», — добавил Путин.

Кроме того, президент указал последовательность МИД РФ в защите интересов России. «Безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне», — обратил внимание Путин. Он выразил уверенность, что российские дипломаты будут трудиться «инициативно и творчески», отстаивая интересы страны на международной арене.

В конце обращения Путин пожелал сотрудникам МИДа профессиональных успехов, а ветеранам дипслужбы — здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

5 февраля президент РФ заявил, что человечество оказалось у «опасной черты». Это заявление российский лидер сделал, принимая у послов иностранных государств верительные грамоты в Кремле.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — отметил глава РФ.

Путин напомнил, что в 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Еще тогда в уставе Организации объединенных наций (ООН) были заложены идеалы стран-победительниц — мир, свобода и справедливость, подчеркнул президент.

Российский лидер также пригласил глав других государств и иностранные делегации приехать в мае в Москву на торжества по случаю великой Победы, чтобы «почтить память миллионов погибших» и отдать честь ветеранам.

В конце января Путин заявил, что России, Китаю, США, Франции и Великобритании стоит провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — пояснил политик.

Как указал Путин, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира.

За пару недель до этого Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для защиты правды о событиях Второй мировой войны и не позволит никому стирать факты.

Президент отметил, что страна располагает большим объемом объективной информации и сделает все, чтобы она не забывалась. Однако РФ не будет никому и ничего доказывать. «Как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», — констатировал политик.

Он напомнил, что для сохранения памяти о войне в России создается специальный центр с фото- и видеоархивами, которые не позволят никому извращать историю и наносить ущерб народу, памяти дедов и отцов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистами.

Летом Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.