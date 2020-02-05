Выборы в США: Трамп предлагает обвинить Россию в провале демократов

Американский лидер Дональд Трамп иронически поинтересовался, когда демократы обвинят Россию в сбое своего приложения для подсчета голосов по итогам собраний партийных активистов в штате Айова.

«Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?» — написал глава Белого дома в Twitter.

«Демократы в Айове провалились, а республиканцы нет. У меня самое большое число голосов за всю историю этого великого штата», — обратил внимание Трамп. По итогам республиканского кокуса Трамп получил 97% голосов.

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Ранее телеканал CNN сообщил, ссылаясь на руководителя организации Демократической партии в штате Айова Троя Прайса, что демократы не смогли огласить итоги собраний партийных активистов, которые должны были выбрать делегатов на национальный съезд, из-за технической проблемы в системе голосования. Отмечалось, что она была обнаружена и устранена.

Менеджер кампании «Трамп — 2020» Брэд Парскэйл заявил после того, как стало известно об инциденте, что это было «крушение» Демпартии. «Демократы поджариваются в неразберихе кокуса, которую они и создали самым грязным крушением в истории», — приводит его слова РИА «Новости».

Парскэйл признал, что из-за этого «хаоса» появляются основания, чтобы поставить под сомнение результат голосования. «Провал Демократической партии. Они даже не могут провести кокус и еще хотят руководить правительством. Нет, спасибо», — подвел он итог.

Напомним, в США стартовала президентская кампания. Сначала проводятся кокусы — голосования партийных активистов за потенциальных кандидатов двух основных партий — Демократической и Республиканской.

Кокусы проходят в публичных местах — библиотеках, школах, тренажерных залах, церквях. Люди собираются в группы, каждая из которых поддерживает того или иного кандидата от партии. Затем они общаются между собой в течение получаса и узнают о предпочтениях друг друга, пытая склонить представителей других групп на свою сторону. Спустя время группы подсчитываются. Те кандидаты, которые не набрали 15% голосов, отметаются. Затем группы вновь обсуждают свой выбор в течение получаса и устраивают финальный подсчет. Такая процедура происходит на каждом из 1681 участка.

Традиционно первым штатом, в котором проводится эта процедура, стала Айова. Здесь собрания прошли 3 февраля. Этот регион зачастую определяет ход последующих обсуждений кандидатов как внутри партии, так и в СМИ, а также среди населения страны, привлекая к этим кандидатам большее внимание. Например, победа в Айове в 2008 году Барака Обамы вдохнула веру в достаточно апатичных избирателей, которые представляли этнические меньшинства Америки.

Голосование в этом штате зачастую является показателем того, кто в итоге победит на национальном съезде Демократической партии.

На этот раз демократы проводили голосование при помощи приложения, из-за сбоя в котором им не удалось быстро огласить результаты процедуры. «Так, ну я уже больше часа на телефоне, жду ответа от представительства Демократической партии в Айове. Они, похоже, пытались продвинуть приложение, чтобы мы передавали результаты через него. Приложение не работает, и нам советовали позвонить на горячую линию, но по ней тоже не особо отвечают», — рассказал в эфире CNN секретарь избирательной комиссии одного из участков Айовы Шон Себастьян.

Издание отмечает, что члены партии по всему штату не могли передать результаты в штаб. Впоследствии стало известно, что людям не рассказали должным образом, как нужно пользоваться приложением, передает СМИ.

В Демократической партии, в свою очередь, отмечали, что это именно технический сбой, а не проникновение или хакерская атака. «Приложение работало, это не взлом и не проникновение. Сами данные голосования и подтверждающие их бумажные отчеты на месте, нам просто нужно время, чтобы отчитаться об итоговых результатах», — заявил директор по коммуникациям местного отделения партии Мэнди Маклюра.