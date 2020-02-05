Порвали в конгрессе: Трамп обратился к США с речью

Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу со своей ежегодной речью «О положении страны». Нынешнее обращение главы Белого дома стало для него последним на посту — по крайней мере в течение первого президентского срока, поэтому во многом оно стало своеобразным посланием не только законодателям, но и американским гражданам, в котором он подвел итоги завершающихся четырех лет пребывания у власти.

«Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное, как никогда прежде», — заявил Трамп.

Основные акценты Трамп уже традиционно поставил на успехах в экономике и внешней политике. Говоря о ситуации в стране, президент США подчеркнул, что при его управлении государством количество рабочих мест, а уровень безработицы среди молодежи упал.

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«С моего избрания мы создали 6 млн рабочих мест — на 5 млн больше, чем прогнозировали эксперты правительства в предыдущей администрации», — сообщил он.

В перечень своих достижений Трамп записал и снижение уровня безработицы в среде афроамериканцев и ветеранов — традиционно проблематичных для США в этом плане слоев населения. При этом количество занятых женщин достигло наивысшей отметки за 70 лет.

Число предприятий в США увеличилось на 12 тыс., при том что предыдущие две администрации — Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы — фиксировали сокращение производств на 60 тыс. — с 352 тыс в 2001 году до примерно 291 тыс. в 2016-м (падение на 17%).

Отчасти, указывает CNN, эти цифры корректные, однако администрация Трампа учитывает и совершенно крошечные предприятия, на которых заняты до пяти человек.

И если внутриполитический блок, скорее, был ориентирован на американских избирателей, которых в 2020 году ожидает электоральная кампания, то международных наблюдателей, конечно, больше интересовала часть выступления Трампа, связанная с внешнеполитическими итогами и планами американской администрации. Ведь если Трамп переизберется в ноябре текущего года, то его заявления, очевидно, станут основой для будущих внешнеполитических действий Вашингтона.

Несмотря на то что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока не развязал ни одной новой военной кампании, именно на его период управления США выпали многие моменты, которые могут в будущем оказать значительное влияние на международные процессы.

Так, именно при Трампе был окончательно разрушен ДРСМД, что может привести к разбалансировке системы ядерного сдерживания и новой гонке вооружения. Судьба другого, не менее важного договора — СНВ-3 — также остается под вопросом, несмотря на истекающий срок его действия.

На Трампа выпали и торговая война с Китаем, дальнейшее обострение отношений с Ираном, Сирией, Ираком. То, что в Вашингтоне наверняка воспринимается как миротворческие инициативы (Венесуэла, палестино-израильский конфликт), реализованы, по крайней мере в текущий момент, достаточно спорно.

Тем не менее, глава Белого дома уверен, что его внешнюю политику вполне можно назвать успешной: США снова уважают в мире, а враги отступают. Кроме того, Трамп отдельно указал на заключение «справедливых торговых соглашений», идущих на пользу Соединенным Штатам.

В частности, относительно торгового конфликта с Китаем Трамп выразил уверенность, что его «стратегия сработала».

«Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое будет защищать наших рабочих, защищать нашу интеллектуальную собственность, приносить миллиарды долларов в нашу казну и открывать огромные новые рынки для продуктов, производимых и выращиваемых прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул президент.

В январе Вашингтон и Пекин подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения, призванный скорректировать дисбаланс в торговле с КНР.

А вот что касается Венесуэлы, Трамп пообещал «сокрушить тиранию» президента Николаса Мадуро. «Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом», — уточнил он.

Примечательно, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо присутствовал в палате представителей, где Трамп зачитал свое обращение, а глава Белого дома, обратившись к нему, заявил, что Вашингтон считает его законным президентом страны.

Но самым сложным во внешнеполитическом плане блоком проблем для США все же остается Ближний Восток. США погрязли в конфликтах в этом регионе, и в настоящий момент, несмотря на сокращение военного присутствия, окончания этих проблем пока что не видно.

При этом одна из самых трудных для коммуникации стран — Иран. Трамп обратил внимание, что экономика Исламской республики находится в плачевном состоянии из-за американских санкций, но косвенно призвал Тегеран к сотрудничеству — разумеется, ради восстановления экономики.

«Мы сможем помочь наладить ее в короткое время, но, вероятно, они [иранские власти] слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них», — добавил Трамп.

При этом президент США выдвинул ряд условий для реализации подобного сценария. Впрочем, эти условия не были чем-то новым.

«Иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения», — подчеркнул он.

Вместе с тем именно текущий состав Белого дома привел к фактическому распаду Совместного всеобъемлющего плана действий, или проще говоря — «ядерной сделки», которая ставила под международный контроль ядерную программу Тегерана.

Тем не менее, заявления Трампа можно назвать достаточно миролюбивыми, поскольку он призвал к завершению всех конфликтов на Ближнем Востоке.

«В то время как мы защищаем жизни американских [солдат], мы работаем над тем, чтобы закончить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», — заключил он.

В обращении Трампа не нашло отражение другое направление внешней политики США, которое, так или иначе, имеет важное значение для Вашингтона. Трамп не сказал о позиции в отношении России и Украины. Это может быть связано с текущими внутриполитическими процессами. Трамп зачитал свою речь в преддверии голосования по импичменту в американском сенате. И, несмотря на то что президенту США, видимо, ничего не угрожает, поскольку верхняя палата конгресса контролируется республиканцами, это накладывает свой отпечаток на выступление.

Например, лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси и Дональд Трамп обменялись колкостями в ходе обращения «О положении страны».

Трамп не протянул руку Пелоси, чтобы пожать ее до выступления, а лидер демократов по окончании речи президента разорвала свой экземпляр текста.

close Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Reuters

В целом, обращение Трампа, как и было обещано до зачитывания текста, дало американскому обществу «неиссякаемый оптимизм». Темы были выбраны не случайно — стабильный прогресс и радующую глаз статистику Трамп всегда называет в числе своих важнейших достижений.

Действительно, как и утверждали источники накануне, в сфере внешней политики не было сказано «ничего сногсшибательного и нового». Вероятно, это связано с тем, что все главные внешнеполитические ходы Трамп за последнее время уже сделал, предложив «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, анонсировав еще одну торговую сделку — теперь уже с пост-европейской Великобританией и подписав новое соглашение с Китаем, которое должно смягчить торговую войну.

Многие из этих шагов и заявлений, правда, кажутся риторическими, а то и «холостыми» — план по разрешению палестино-израильского конфликта уже вызвал ярую критику со стороны лидера Палестины Махмуда Аббаса и дал повод для обвинений Трампа в произраильских позициях, а та же сделка с Великобританией станет возможна в лучшем случае через год.

Впрочем, через такие заявления глава США обращается вовсе не к зарубежным партнерам — в первую очередь ему нужно укрепить свое положение внутри страны перед выборами, которые пройдут уже в этом году.

Это обращение Трампа к конгрессу стало четвертым по счету — и, как и все предыдущие, оно проходило в крайне неспокойное для президента время. На 5 февраля — буквально через день после речи — назначены финальные слушания по делу об импичменте в отношении американского лидера. Его, напомним, обвиняют в злоупотреблении полномочиями в связи с попытками расследовать украинские проекты сына Джо Байдена, одного из главных потенциальных конкурентов Трампа на предстоящих выборах. Вероятно, по итогу Трамп будет оправдан, однако сам процесс импичмента, идущий уже долгие месяцы, явно утомил президента.

Впрочем, еще больше импичмент утомил избирателей, которые на фоне затянувшихся разбирательств не отвернулись от президента, а наоборот, стали больше ему доверять.

Январские опросы ABC News и The Washington Post показывают, что экономический курс Трампа одобряют 56% американцев. Положительный тренд показывают и данные Gallup — общий рейтинг одобрения президентской деятельности вырос с 39% в октябре до 44% сейчас.

У Трампа большой опыт выступлений в условиях, которые кажутся кризисными. Фоном для его обращения в прошлом году стал рекордный по продолжительности правительственный «шатдаун» — в течение 35 дней работа федерального правительства и госслужб была приостановлена из-за того, что президент и демократическая оппозиция не смогли договориться по поводу государственного бюджета.

Тогда Трамп требовал выделить около $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, с чем его оппоненты были несогласны. Предыдущие выступления были так же связаны с проблемами — например, с расследованиями связей Трампа с Россией. При этом, несмотря на фоновые проблемы, во время самой речи перед конгрессом президент обычно придерживается особой тактики — он чаще всего обращается к позитивной риторике и говорит в основном о достигнутых успехах, призывая соперников к сотрудничеству. Это, впрочем, не мешает ему возвращаться к более резкой риторике в другое время.

В этот раз, несмотря на в очередной раз нестабильную обстановку, Трамп подошел к ежегодному обращению «на коне». Сейчас у него хорошие рейтинги, должна закончиться лишь укрепившая его позиции история с импичментом,

и главное — все это создает хорошую платформу для старта его собственной предвыборной кампании.

Тем более, что у конкурентов все не так хорошо — на кокусах (собраниях, где избиратели предварительно выражают свои симпатии кандидатам в президенты) Демократической партии в штате Айова подсчет голосов был прекращен из-за «неполадок с серверами». О своей победе после этого объявили сразу несколько кандидатов, однако, судя по всему, никто из них не набрал и трети голосов. Также появились сообщения о возможном вмешательстве в процесс голосования, связанном с низкими результатами Джо Байдена — он считается основным соперником Трампа.

Как пишет CNN, подобный скандал «явно не поможет» демократам в предстоящей борьбе с нынешним президентом, который на кокусах своей партии в той же Айове набрал 97,2% голосов.