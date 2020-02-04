«Потеряли Крым навсегда»: о чем Помпео предупредил Украину

Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять – об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев.

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По данным издания «Новое время», Джапарова попросила администрацию президента США Дональда Трампа держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона. Кроме того, она попросила дипломата организовать конференцию на тему полуострова в американской столице.

Участники отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — Крым не является важной темой для США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать», — цитирует Помпео один из участников беседы.

Стоит напомнить, что визит Помпео в Киев проходил на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом для расследования палаты представителей стало как раз общение главы Белого дома с Владимиром Зеленским.

По версии обвинения, американский лидер потребовал от украинского коллеги расследовать дело Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который намерен принять участие в выборах 2020 года от демократов.

Оппоненты Трампа считают, что глава Белого дома надавил на Зеленского — от действий украинской стороны якобы зависели предоставление военной помощи Киеву на сумму в $391 млн и встреча двух лидеров.

В прошлом месяце агентство Associated Press опубликовало запись встречи главы Белого дома со своими сторонниками в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году. В ходе беседы Трамп заявил, что Украина бедна и не продержалась бы долго в войне с Россией без помощи США.

«Они отличные бойцы. Они сражались так долго. Они уже не знают, что делать, если не сражаться. Как долго они бы продержались в борьбе с Россией?» — спрашивает президент США и повторяет ответ собеседника: «Без нас не слишком долго».

Он также указал, что никто из инвесторов не хочет связываться с Украиной.

«У Украины есть нефть? У них совсем нет денег. Почему туда не идут компании? Это слишком рискованно?» — спрашивает Трамп и получает утвердительный ответ.

При этом глава Белого дома также указал, что не в восторге от политики Вашингтона по поддержке Киева, а точнее — тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

«Всегда нам приходится всех поддерживать. Интересно, почему его не поддерживает Германия, почему не другие?» — задался вопросом американский лидер.

Днем ранее сообщалось, что Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи «Со всеми обстоятельствами».

По его словам, предыдущий президент США Барак Обама помогал Украине сухими пайками, а Трамп поставил партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине. Мы усердно работаем над этим. Мы собираемся продолжать делать это», — резюмировал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Келли рассказала, что после беседы ее отвели в личную гостиную госсекретаря, где Помпео кричал на журналистку примерно столько же времени, сколько длилось само интервью. Скандал был вызван вопросом об Украине.

«Как вы думаете, американцам есть дело до Украины?» — спросил глава Госдепартамента, при этом приправив вопрос матерным словом.

Затем он спросил, сможет ли Келли найти Украину на карте мира.

«Я сказала: да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала на Украину, и Помпео убрал карту», — поделилась впоследствии журналистка.

Трамп с самого начала своего президентского срока плохо относится к Украине, утверждает издание The Washington Post.

В доказательство своих слов газета приводит случай, произошедший в мае прошлого года, когда три советника Трампа встретились с ним в Овальном кабинете в попытке убедить главу Белого дома, что новый украинский лидер является союзником, заслуживающим поддержки Вашингтона.

Министр энергетики Рик Перри, руководитель той группы, заверил Трампа в том, что новый украинский президент отличается от предыдущих, является реформатором и даже цитировал главу Белого дома Рональда Рейгана в своем инаугурационном выступлении.

Но чем сильнее советники высказывали поддержку Киеву в Овальном кабинете, тем больше Трамп сопротивлялся.

«Они ужасные, коррумпированные люди», — сказал президент США.

В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.

Ранее Трамп также заявлял, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — указывал источник в Белом доме.