«Свободная страна»: Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что воскликнул «Слава Украине!» на площади возле Мариинского дворца в Киеве в ходе официального визита потому, что — по его мнению — это является официальным приветствием на Украине.

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Турецкий лидер по прилету в Киев поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине», а военные ответили ему: «Героям Слава!»

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят «Merhaba asker!» («Здравствуй, солдат!»)», — заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что первая часть приветствия «Слава Украине» активно использовалась во времена Украинской народной республики (1917—1920 годы). Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов экстремистской Организации украинских националистов (запрещена в России) в начале Второй мировой войны.

ОУН во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» в сочетании с поднятием правой руки. Похожий жест был также у НСДАП (Германия), Национальной фашистской партии (Италия), усташей (Хорватия), фалангистов (Испания), Глинковой гвардии (Словакия).

Президент Украины Владимир Зеленский и Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Зеленский описал переговоры с Эрдоганом как конструктивные и содержательные. К этим тезисам можно добавить еще «продолжительные»: лидеры отклонились от первоначального графика примерно на три часа.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, украинский лидер заявил, что Украина и Турция будут развивать политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций и сотрудничать в различных сферах.

«Мы говорили о войне в Донбассе, аннексии Крымского полуострова (Киев не признает итоги референдума на полуострове в 2014 году и считает Крым оккупированной территорией — «Газета.Ru»), нарушениях прав человека в Крыму, агрессивной политике России в регионе», — указал Зеленский.

Киеву чрезвычайно важна поддержка Анкары в данных вопросах, добавил украинский лидер, в особенности практические шаги турецкой стороны.

«Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории России», — пояснил Зеленский.

В свою очередь, Эрдоган повторил, что Анкара не признает переход Крыма под юрисдикцию России, а также поддерживает территориальную целостность Украины.

«Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны», — утверждает президент Турции.

Реагируя на происходящее, депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек посоветовал турецкому лидеру снять «вашингтонские очки». По мнению Бальбека, Эрдоган смотрит на Крымский полуостров в очках от Вашингтона с сильно затемненными линзами. Если же он их снимет, то станет смотреть на Крым реалистичнее.

Говоря же о ситуации в Сирии, Эрдоган указал, что Анкара не намерена вступать в серьезные противоречия с Москвой, однако нужно «сесть и поговорить обо всем без гнева».

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, что встанет с гневом, сядет с ущербом для себя», — цитирует слова Эрдогана газета Sabah.

Турецкий лидер напомнил об обстреле турецких военных вооруженными силами Сирии в Идлибе, унесшем жизни восьми человек — пяти военных и троих гражданских.

Инцидент произошел 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. По словам Эрдогана, трагедия «будет иметь последствия» для режима президента Сирии Башара Асада. Глава Турции тогда призвал Россию не стоять на пути турецких сил во время их ответных атак и «не переходить дорогу».