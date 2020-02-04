«Период холода закончен»: Лукашенко об отношениях с США

Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья, — цитирует слова главы государства БелТА. — Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать».

Отношения между Белоруссией и США заметно испортились в 2004 году, когда американские власти объявили тиранией президентство Лукашенко и ввели экономические санкции в отношении Минска. Однако напряженность пошла на спад еще в 2009 году.

Теперь же, по словам президента, Белоруссия налаживает связи «с величайшей империей — ведущей страной мира».

Заявлению главы государства предшествовал визит американского госсекретаря Майка Помпео в Минск 1 февраля 2020 года, в ходе которого обсуждались в основном экономические вопросы. По мнению Лукашенко, Россия, обеспокоенная налаживанием контактов между Вашингтоном и Минском, в котором Москва видит важного союзника, «озаботилась» и «подняла скандал» из-за этого визита. При этом, сообщил политик, он не скрывал, а, напротив, заранее давал понять, что у Белоруссии с США «заочно давние отношения».

«Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», — отметил президент.

В России при этом заявили, что считают визит Помпео суверенным делом Белоруссии.

«Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений», — заявил 3 февраля 2020 года пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако, заметил он, «вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении», тогда как российско-белорусские связи «носят союзнический характер, очень близкий». «У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — подчеркнул Песков.

По итогам прошедшей 1 февраля встречи, длившейся несколько часов, Лукашенко и Помпео сделали ряд важных заявлений. Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что его страна «надеется на более глубокие отношения» с Белоруссией.

Он напомнил, что США были одной из первых стран, признавших Белоруссию независимым государством после распада СССР. По словам госсекретаря, Вашингтон понимает, что Минск и Москву связывает «длительная история», а потому не требует выбирать между США и Россией.

Он заметил, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии становится лучше, что было одним из условий снятия санкций с Минска. Тем не менее, подчеркнул он, говорить об этом пока рано.

Помпео также заявил, что американские предприятия готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью.

«Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — обратиться к нам», — прокомментировал он.

Вопрос обеспечения Белоруссии нефтью остро встал после того, как 31 декабря 2019 года истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. Из-за проблем с заключением нового договора 3 января были прекращены поставки нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы. Уже на следующий день завоз сырья был возобновлен, однако отношения между Минском и Москвой осложнились. После этого Белоруссия заявила о готовности закупать нефть у Казахстана и других государств и заключила соответствующий договор о поставке норвежского сырья.