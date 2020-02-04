«Не стоит ставить в угол»: посол Франции об изоляции России

Изоляция России и прекращение диалога с ней не дают положительных результатов, отметил французский посол на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадське» 3 февраля 2020 года.

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«Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией», — сказал де Понсен, говоря о напряженности между Москвой и западными странами.

Отношения Москвы и Запада значительно ухудшились в 2014 году, когда по итогам референдума к России был присоединен Крым. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели санкции против РФ. Вскоре после этого на юго-востоке Украины на фоне госпереворота начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Ответственность за происходящее в регионе Запад возложил на Москву, которая отвергает подобные обвинения. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, проходят в нормандском формате, в состав которого входят Украина, Россия, ФРГ и Франция.

Дипломат подчеркнул, что «ставить Россию в угол, «как ученика в школьном классе, не имеет смысла».

Он добавил, что из-за изоляции РФ «годами не собирался нормандский саммит, не было никакого прогресса». Последняя встреча в этом формате, проведенная 9 декабря 2019 года в Париже, стала первой за последние три года. По признанию посла, она состоялась благодаря усилиям президента Эммануэля Макрона.

«Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заметил де Понсен.

В спектр тем, обсуждающихся в рамках нормандского формата, на данный момент не входит вопрос принадлежности Крыма. По мнению дипломата, его и в дальнейшем не следует рассматривать на подобных саммитах, так как он «потянет на дно весь корабль».

«На данный момент мы отдаем предпочтение возможности разобраться с первой составляющей — с конфликтом в Донбассе, в котором гибнут люди в течение многих лет. Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобном. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», — цитирует ТАСС слова посла. Он при этом добавил, что

позиция Франции по вопросам санкций против России и присоединения Крыма остается прежней, и диалог с Москвой должен быть «требовательным».

Он также заявил, что для Франции Россия «является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности», кроме того, у европейских держав «есть экономические интересы в России, как и на Украине».

В интервью посол отметил, что, по мнению Парижа, минские соглашения, принятые в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта в Донбассе, являются лучшей основой для стабилизации в регионе. В то же время, подчеркнул он, в тексте документов «есть пункты, которые не определены, которые заслуживают уточнения, объяснения и детализации». «Особенно это касается последовательности действий», — заметил дипломат.

26 января 2020 года стало известно, что власти Франции недовольны действиями Зеленского и возникшей после декабрьского «нормандского» саммита паузой. Депутат Верховной рады Олег Волошин, член украинской делегации на парижской встрече, в эфире телеканала «112. Украина» заявил, что, по мнению руководства пятой республики, вклад Макрона в организацию саммита был напрасен.

По его словам, вопрос разведения войск в трех новых местах до конца марта 2020 года, согласия по которому удалось достичь на переговорах, был отодвинут в сторону.