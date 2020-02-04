Ставка республиканцев: Трамп разгромил конкурентов в Айове

На прошедших в штате Айова кокусах (собраниях избирателей) Республиканской партии убедительную победу одержал президент США Дональд Трамп.

«Республиканская партия в Айове объявляет, что президент США Дональд Трамп с подавляющим большинством голосов победил», — говорится в партийном Twitter. По данным газеты USA Today, действующий американский лидер набрал 97,2% голосов по результатам подсчета почти 93% бюллетеней.

Его ближайший соперник — бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд — набрал лишь 1,3% голосов. Трамп назвал этот результат «большой победой» и поблагодарил своих сподвижников и сторонников.

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На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты страны. Победа на кокусе не гарантирует, что этот человек будет представлять партию на выборах — это будет определяться на партийных праймериз, там голосовать будут партийные делегаты. Однако кокусы — важный этап предвыборной гонки, результаты которого свидетельствуют о популярности и партийной поддержке кандидата.

Основная цель мероприятия — распределение делегатов от республиканцев и демократов между кандидатами в президенты. Данная процедура проходит в 15 из 50 штатов США, а также округе Колумбия. Остальные американские регионы использую традиционную для демократических стран процедуру праймериз — предварительные выборы. В штате Айова по традиции проходят первые кокусы.

Кандидат от «слонов» — республиканцев будет предложен в августе 2020 года на партийном съезде в Шарлотсвилле. Для официального выдвижения претенденту нужно набрать 1237 голосов делегатов из 2472.

Скандалом закончились кокусы Демократической партии — местное отделение «ослов» (так называют партию демократов) не смогло сразу опубликовать результаты голосования.

Официальные представители партии заявили вскоре после волны возмущения со стороны публики, что задержка публикации не была вызвана сторонним вмешательством — появлялись сообщения о хакерской атаке на серверы демократов.

В итоге предвыборный штаб Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата, сославшись на внутренние данные. По этой информации, Сандерс набрал 29,7% голосов, вторым пришел мэр города Саут-Бэнд в штате Индиана Пит Буттиджич с 24,6%, третьей была сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (21,2%), бывший вице-президент Джо Байден стал четвертым с 12,4%, а сенатор от Миннесоты Эми Клобушар — пятой с 11%. Всего проголосовали более 79 тыс. избирателей-демократов.

«Мы понимаем, что это не заменяет полные данные от Демократической партии Айовы, но мы твердо верим, что наши сторонники слишком много и долго работали, чтобы результаты этой работы были задержаны», — заявили в штабе Берни Сандерса.

Избирательная кампания для демократов стартовала летом прошлого года, изначально более 20 человек объявили о своем желании вступить в президентскую гонку. К февралю 2020 года лишь 11 из них проводят активные кампании. Помимо тройки лидеров, неплохие результаты показывает экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и градоначальник Саут-Бенда Пит Буттиджич — в опросе CNN они набрали по 8% и 7% соответственно.

Поражение Байдена в Айове — плохой знак для бывшего вице-президента, который позиционировал себя как основного политика, способного победить Трампа. Это уже третья попытка Байдена стать кандидатом в президенты от демократов. Впервые он попытал удачу в 1988 году, но досрочно прекратил свою кампанию из-за серьезных проблем со здоровьем. Вторая попытка Байдена выпала на 2008 год, однако он проиграл Бараку Обаме.

Победа в Айове имеет большое значение для кандидатов в президенты, но это не единственный для них шанс заручится поддержкой избирателей. Первые праймериз в Нью-Гэмпшире являются еще одной возможностью для политиков. В этот раз

предварительные выборы в штате пройдут 11 февраля, и на них фактически окончательно определится будущий соперник Трампа.

При этом сам Трамп во время избирательной кампании 2016 года проиграл кокусы в Айове сенатору от штата Техас Теду Крузу, но победил на праймериз в Нью-Гэмпшире. Впоследствии именно он стал единым кандидатом от республиканцев и победителем президентских выборов.