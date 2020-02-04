«Будут сюрпризом»: Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську.

«Подадим, а потом сообщим [о предмете исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — заявил он.

По словам украинского министра, сейчас Киев ведет пять исков против Москвы — все они находятся «на стадии определения». Иными словами, суды изучают вопросы своей компетентенции в этих делах.

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«Если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика», — добавил Малюська. Он отметил, что международные судебные разбирательства тянутся годами и ускорить их никак нельзя.

В феврале прошлого года бывший тогда главой минюста Украины Павел Петренко сообщил, что против России идет пять дел в Европейском суде по правам человека. Одно касается «нарушений прав человека в Крыму», второе — «нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», третье — по поводу «фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ».

Четвертый иск подан Украиной в связи с «нарушением Россией прав украинских политзаключенных», а пятый — по делу «захваченных» украинских моряков вследствие инцидента в Керченском проливе.

Этот иск был подан Киевом в ЕСПЧ еще в январе 2019 года, украинские власти обвинили Москву в нарушении прав украинских моряков. Об этом сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Киев просит признать задержание Россией трех судов и арест 24 моряков незаконным. Украинские власти считают, что это противоречит статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и нарушает право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

«Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» — написал Лищина, обратившись к украинским морякам. Напомним, 25 ноября 2018 года корабли погранслужбы ФСБ России задержали в Азовском море три корабля ВМС Украины, которые нарушили государственной границу России, в течение нескольких часов не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу.

В сентябре прошлого года Москва и Киев провели обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств.

Возвращение на родину происходило взаимно по формуле «35 на 35». В Россию в результате обмена вернулись, в том числе, журналист «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину — Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта. Также домой отправились 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

Еще один судебный спор между украинской и российской сторонами — разбирательство в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаза» и «Газпрома». Компании спорили из-за справедливости назначенных по контрактам цен на поставки газа и обвиняли друг друга в невыполнении обязательств. Суд обязал обе стороны выплатить своему сопернику несколько миллиардов долларов, и «вира» российской нефтегазовой компании оказалась выше. Впоследствии «Газпром» обжаловал решение арбитража. Украинские газовики также не стали успокаиваться и в 2018 году подали новый иск — «Нафтогаз» требует пересмотреть тарифы на транзит газа и выплатить многомиллиардную компенсацию.

Наконец, в 2016 году Минфин РФ обратился в Высокий суд Лондона с иском к Украине — Киев был обвинен в невыплате кредита, взятого еще до госпереворота 2014 года. Судебная тяжба продолжается до сих пор.

Отметим, что российская сторона отвергает все судебные притязания Украины. Чиновники и парламентарии в РФ неоднократно заявляли в ответ на нападки украинских коллег, что в Крыму нет нарушений прав человека и национальных меньшинств, а также подчеркивали абсурдный характер обвинений России в «агрессии» на юго-востоке Украины.