«Москва вряд ли заплатит»: Польша считает ущерб от войны

Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, «счет-фактура» Варшавой пока не выставлена, поскольку расчеты урона еще продолжаются, они будут обнародованы в докладе специальной Комиссии.

«Я пока не могу это комментировать. Но ясно одно: в то время вся экономика Польши, улицы, фабрики, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Кстати, Польша также была разрушена во время Первой мировой войны. Без какой-либо компенсации», — указал политик.

При этом он напомнил, что Франция до недавнего времени получала репарации от Германии по Версальскому договору 1919 года.

«Польша практически ничего не получила. Мы это так не оставим», — пообещал Качиньский.

В то же время он выразил скепсис в отношении возможности получения какой-либо компенсации от Москвы.

«Ситуации с Германией и Россией несопоставимы!

В Берлине существует демократически избранное правительство, где действуют закон и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва выполняет свои обязанности. Единственное, что я могу сказать точно: у наших претензий нет срока годности!» — резюмировал польский политик.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в данный момент Польша является «рупором» политики Европы и США против России. В связи с этим происходит переоценка исторических моментов, связанных с Польшей и Россией.

«На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — сказал парламентарий.

Депутат также спрогнозировал, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши в будущем не стоит, потому что Варшава явно нацелена на установки, полученные от США, передает RT.

В августе прошлого года глава МИД Германии Хайко Маас пояснил, Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

Дипломат назвал вопрос репараций закрытым для Германии.

При этом министр подчеркнул, что Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов «даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого», и делать это он будет совместно с Варшавой.

«Мы вместе отдадим дань памяти небывалой силе сопротивления поляков, которые противостояли немецким оккупантам», — сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Что касается размера репараций, Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Об этом изданию Sieci сказал депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик. Он возглавляет группу экспертов, которая занимается вопросом получения компенсации от ФРГ за ущерб, нанесенный государству нацистской Германией в годы Второй мировой.

Точную сумму, в которую эксперты оценили этот ущерб, политик не назвал, но на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: «Вы близки». К тому же он уточнил, что выведенная в итоге сумма существенно превышает ту, которая была названа сразу же после войны.

По его словам, в отчете о военных потерях 1947 года польский ущерб оценивается в $48 млрд того времени, то есть около $850 млрд по сегодняшним меркам.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками. Свою позицию он объяснил тем, что республика «находилась под господством России», и Москва решила отказаться от выплат за Польшу.

По этой причине Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию с начала Второй мировой войны. Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной или Второй мировой войны, «без участия России не могут считаться полноценными».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что Москва не должна остро реагировать на такое поведение польских властей.

«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. Решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить», — подчеркнул сенатор.