«Это наше поражение»: в Польше недовольны форумом в Израиле

Вопреки опасениям Варшавы, президент России Владимир Путин не обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны в ходе своей речи на памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения советским войсками концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле. Об этом пишет политолог Михаил Шулджинский в колонке для польского издания Rzeczpospolita.

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«5-й Всемирный форум по холокосту был определенно негативен для нашей страны. Это был плохой день для нас. Фактически, в течение первых двух лет войны оба диктатора – Сталин и Гитлер — работали вместе. Согласно точке зрения, представленной в Иерусалиме, Красная армия была спасителем и вместе с армией союзников освободили Европу от нацизма», — указал эксперт.

Он также подчеркнул, что прошедший форум стал триумфальным возвращением Путина на мировую арену.

«Наряду с тремя десятками президентов, премьер-министров, королей и князей, президент России после аннексии Крыма и войны на Украине был принят в качестве равного им мирового лидера. Ирония в том, что президент России больше всего говорил о мировом порядке», — написал Шулджинский.

Кроме того, тревожной новостью для Польши аналитик назвал и тот факт, что идея Путина о встрече лидеров США, России, Франции, Китая и Великобритании на саммите ООН для обсуждения нового мирового порядка была с энтузиазмом воспринята Парижем, Пекином и Организацией объединенных наций.

«Нельзя обвинять [президента Польши] Анджея Дуду в том, что он не принял участие в этом форуме, а мероприятие стало возможностью реабилитировать Путина. Тем не менее, плохая ситуация, в которой оказалась наша страна, также является следствием ошибок политики нынешнего правительства. Конечно, мы можем успокоить себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майк Пенс, но это скорее утешительный приз», — уверен автор.

В декабре прошлого года на большой пресс-конференции Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши во время Второй мировой войны. Президент России, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание российский президент.

Дуда же заявил, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».

Позднее в Москве на Поклонной горе военные дали салют в честь освобождения Варшавы, которое произошло 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции.

При этом сама Польша никак не отмечала данное событие – в Варшаве прошли два небольших памятных мероприятия, организованные частными лицами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с таким поведением Варшавы.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — указала дипломат.