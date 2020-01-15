Послание Федеральному собранию: главные тезисы Путина

О проблемах демографии и поддержке семьи

Президент России Владимир Путин начал свое послание с демографии. По словам главы государства, от того, сколько детей родится в России, зависит многое.

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«Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны — мало», — указал Путин.

Нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны, уверен президент, для этого необходимо разобраться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья.

Путин призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.

В частности, он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Кроме того, президент пообещал продлить программу материнского капитала до конца 2026 года, а также разрешить семьям получать выплаты уже при рождении первенца.

При этом размер капитала составит более 466 тыс. руб., а за второго ребенка семьи будут получать еще 150 тыс. руб.

Говоря о поддержке многодетных семей и семей с низкими доходами, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс. К тому же президент призвал определить число дополнительных мест в школах из-за увеличения числа школьников.

«Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной», — подчеркнул Путин.

Об образовании и учителях

Каждый ребенок должен получить хорошее образование, продолжил президент. Поэтому в 2021 году школы должны получить доступ в высокоскоростной интернет. Российский лидер также призывает правительство обратить внимание на здания, в которых дети учатся.

Кроме того, Путин отдельно отметил роль классных руководителей, которые становятся воспитателями детей на время их обучения, и

призвал ввести дополнительную выплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, а также сохранить все текущие выплаты.

«Классный руководитель — это воспитатель. Это федеральная функция. Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны», — пояснил президент.

Продолжая тему образования, Путин высказался о высших учебных заведениях, отметив необходимость увеличения бюджетных мест, которые следует в приоритетном порядке передавать в регионы.

Рынок труда динамично меняется, появляются новые профессии, добавил президент, высшая школа должна реагировать на запросы времени.

О проблемах системы здравоохранения

В ходе своего послания Путин отметил, что ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года. По его словам, это на восемь лет больше, чем в 2000 году.

«Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения», — указал Путин.

В разных странах жители ругают свою систему здравоохранения, продолжил президент, в России же следует обратить внимание ее первичное звено. Необходимо взять под контроль оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Субъекты федерации должны найти резервы и заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров в селах, малых городах.

Президент потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств и отладить работу, чтобы нужные лекарства, в том числе иностранного производства, попадали вовремя по назначению.

«<…> [чтобы] родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — заявил глава государства.

При этом Путин призвал сделать целевыми 70% бюджетных мест в вузах по специальности «лечебное дело», 75% — по специальности педиатрия, а по самым дефицитным направлениям ординатуры установить почти 100% целевое обучение. Квоты на целевой прием будут формировать по заявкам регионов, чтобы врачи могли учиться и работать на своей малой родине.

Об экономике

Путин назвал важнейшей задачей правительства и Центробанка повышение уровня доходов граждан России.

«Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан», — указал президент.

Глава государства призвал запустить новый инвестиционный цикл для достижения темпов роста экономики выше среднемирового уровня. По его словам, в настоящее время существует необходимость в структурном изменении экономики страны и ее эффективности.

Начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, продолжил Путин, их долю в ВВП страны нужно увеличивать с нынешних 21% до 25% в 2024 году.

По итогам прошлого года инфляция составила 3%, подчеркнул президент, это ниже установленного ориентира в 4%.

Об экологических вопросах

Говоря об экологических проблемах, президент выразил благодарность парламентариям «за принципиальность при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу».

Механизмы расширенной экологической ответственности отечественных производителей и импортеров товаров необходимо начать применять в России с 2021 года, продолжил президент, также следует внедрять в стране раздельный сбор мусора.

«Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора. В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применять механизмы так называемой расширенной ответственности производителей. Если сказать просто — загрязнитель платит», — добавил Путин.

До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, это означает последовательное сокращение вредных выбросов.

О прорыве в сфере искусственного интеллекта

Путин потребовал прорыва отечественной науки в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

«Мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь, прежде, всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях», — заявил Путин.

Для решения сложных технологических задач в России будет продолжено развитие исследовательской инфраструктуры, пообещал президент, также должен сохраняться стимул, благодаря которому отечественная наука будет обогащаться новыми кадрами.

В России необходимо запустить механизм правовых режимов для разработки новых технологий, исследователям, инженерам, предпринимателям власти должны обеспечить свободу для работы, научного и инновационного поиска.

Также стоит создать такие правовые, финансовые условия, «чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями», подчеркнул Путин, надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и спрос на инновации внутри страны.

О документах по Второй Мировой войне

В своем послании Федеральному собранию Путин напомнил о 75-летии Великой Победы, которое будет отмечаться в мае 2020 года. К годовщине в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов по Второй Мировой войне.

«В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй Мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа — наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущим поколением», — отметил Путин.

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что мы скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру», — подытожил Путин.

Об изменениях в Конституцию

В последней части своего обращения президент затронул вопрос изменения Конституции РФ, который последнее время обсуждается на многих площадках.

«Сразу хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет, потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной целостной базой для российского общества», — заявил президент.

Однако он допустил, что ряд изменений все же можно обсудить.

В числе возможных изменений глава государства предложил дать Госдуме право утверждать премьер-министра и состав правительства. При этом президент не будет иметь права отклонить кандидатуры, утвержденные парламентом. Однако, по словам Путина, Россия должна оставаться президентской республикой.

Кроме того, глава государства призвал запретить двойное гражданство для людей, занимающих ключевые государственные должности. А также он выступил за усиление роли губернаторов и Государственного совета, что необходимо закрепить в Конституции.

При этом Путин поддержал идею убрать из основного закона слово «подряд» в положении о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента России более двух сроков. Однако в данной связи глава государства призвал ужесточить требования к кандидатам на пост президента.

«Предлагаю закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее», — пояснил Путин.

К тому же глава государства потребовал закрепить в Конституции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. По всем предложенным им поправкам президент призвал провести общероссийской голосование.

«Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти — должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди», — подчеркнул президент.