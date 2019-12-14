«Судьбоносного прорыва нет»: Песков о саммите в Париже

На саммите «нормандской четверки» не было достигнуто судьбоносного прорыва. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Анонс с отрывком записи беседы был опубликован в Telegram-канале ведущей ток-шоу Марины Ким.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — сообщил Песков.

В эфир программа «Большая игра» с участием представителя Кремля выйдет 15 декабря в 22:45 мск на Первом канале.

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Переговоры в «нормандском формате» между лидерами четырех стран — Франции, Украины, России и Германии — прошли 9 декабря в Париже. По итогам встречи участники обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года на юго-востоке Украины, а также провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных». Последнее должно произойти уже до Нового года.

Вместе с тем стороны договорились, что поддержат соглашение Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Кроме того, участники саммита согласились, что минские договоренности должны оставаться базой в процессе урегулирования внутриукраинского конфликта.

Однако этот итог не совсем устраивает Киев. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты в договоренностях, подписанных сторонами в Минске в 2015 году, можно было бы изменить. В частности, он имел ввиду процесс перехода контроля над российско-украинской границей, которая находится на территории самопровозглашенных республик.

В минских договоренностях, о чем на саммите напомнил российский лидер Владимир Путин, прописано, что граница с РФ перейдет под контроль Киева на следующий день после проведения местных выборов. Украинские же власти хотят получить контроль уже сейчас и только потом проводить выборы.

Путин также недавно предположил, что если произойдет так, как хочет Киев, и не будут предоставлены местным жителям никакие гарантии безопасности, то в Донбассе может начаться вторая Сребреница.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — приводит ТАСС слова президента России.

Таким образом он напомнил о массовом убийстве в 1995 году, когда армия боснийских сербов взяла Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН «зоной безопасности». По разным оценкам, там были убиты порядка 7-8 тыс. боснийских мусульман.

Опасения Путина, в частности, вызваны националистическими настроениями в Киеве. Глава России не уверен, что президент Украины сможет справиться с радикалами, которые могут устроить все что угодно. «Мы же видели, как президент [Владимир] Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее», — сказал Путин о внеплановой встрече Зеленского с националистами накануне разведения сил в районе села Золотое.

На условия Киева не согласны также власти самопровозглашенной Донецкой народной республики. Так, ее глава Денис Пушилин считает, что Зеленский, заявляя о желании изменить минские соглашения, уничтожает усилия лидеров стран-гарантов этого документа.

«До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых от себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет, а своими заявлениями об изменении договоренностей Зеленский только нивелирует усилия лидеров стран-гарантов на встрече не только 9 декабря, но и за последние пять лет», — приводит РИА «Новости» слова главы ДНР.

В то же время в МИД республики напомнили, что на саммите Зеленский подтвердил обязательства Киева следовать минским договоренностям.

«При этом господин Зеленский не гнушается в рамках одного медийного выступления говорить и о том, что минские договоренности в существующем виде не выполнимы и их нужно изменить, и одновременно о том, что Украина эти соглашения выполняет», — обратила внимание глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она добавила, что такие противоречивые высказывания «наводят на мысль или о биполярном расстройстве, или о безграничном лицемерии украинского руководства, которое пытается предать ревизии свои обязательства по комплексу мер и при этом создать иллюзию якобы надежных партнеров по переговорам».