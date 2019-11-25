«Наша область»: Лукашенко высказался о Калининграде

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.

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Алиханову был оказан теплый прием. В ходе встречи Лукашенко даже назвал Калининград «нашей областью».

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я [первому президенту России Борису] Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: «Я не против», — заявил президента Белоруссии.

По его словам, во времена Советского Союза «было много разговоров» о том, чтобы присоединить Калининградскую область к республике. Впрочем, белорусский лидер, судя по всему, не жалеет о том, что этого не произошло.

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — заявил он.

При этом политик добавил, что Белоруссия была и остается «ответственной» за Калининград. Также Лукашенко отметил, что говорит «наша» не только о Калининградской области, но и о всей России.

«Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам... Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности», — сказал политик.

Визит Алиханова в Белоруссию, судя по всему, прошел плодотворно. Губернатор предложил Лукашенко обсудить возможность использования республикой калининградских портов.

«Сегодня на заседании белорусско-российского совета по сотрудничеству мы будем обсуждать новые темы. И вот уже успели кратко обсудить: на наш взгляд, стоило бы вернуться к вопросу использования наших портовых мощностей», — сообщил губернатор, добавив, что взаимоотношения области с Белоруссией имеют прочную историческую основу.

Кроме того, по словам Алиханова, Калининградская область сотрудничает сразу с несколькими регионами республики, имея с ними «очень плотные контакты».

Губернатор выразил намерение закупить у Белоруссии электробусы. По его мнению, их приобретение будет способствовать развитию транспортной сферы в Калининграде. Антон Алиханов посетил в Минске предприятия, где создаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы.

Развитие экономического сотрудничества российский губернатор оценил как положительное, отметив, правда, что за последние девять месяцев товарооборот несколько снизился. При этом в прошлом году товарооборот между Калининградом и Минском вырос в два раза по сравнению с предыдущим.

«Надо посмотреть внимательно по статистике, понять, где у нас есть проблемы, может, это просто ошибки счета, — сообщил Алиханов. — Действительно, задача на дальнейшее увеличение товарооборота стоит».

Губернатор Калининградской области также заявил о необходимости повысить уровень промышленной кооперации с выходом на рынок ЕАЭС.

В свою очередь, Лукашенко выразил согласие с российским губернатором.

«В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в $360 млн. Самое время ставить более амбициозные задачи, — заявил Лукашенко. — Для нас Калининградская область — не только важный и перспективный торгово-экономический партнер. Это один из самых близких географически и исторически регионов России».

Чтобы подтвердить свои слова, политик привел в пример запуск маслоэкстракционного завода в Сморгони, что способствовало значительному увеличению объема товарооборота между странами.

Калининградская область и Белоруссия могут также расширить свое взаимодействие в сфере строительства, а также в сельскохозяйственной области, отметил Лукашенко.

«Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Это — строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, Приморского кольца. Мы готовы участвовать в стройках, в том числе и через поставку грузовых, дорожных, коммунальных, строительных машин», — пояснил белорусский лидер. Он также считает возможным для Минска поделиться своим опытом в сельском хозяйстве, видит резервы для увеличения поставок в регион белорусского продовольствия.

Отношения белорусского лидера с Россией сейчас находятся под пристальным вниманием общественности. 8 декабря настанет 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. К этому дню Россия и Белоруссия планируют разрешить все спорные вопросы.

Работа, однако, проходит не совсем гладко. Основные противоречия между сторонами сохраняются в области энергетики. Главным препятствием к согласию стало изменение налоговой политики в России. Российский налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Минска и снижению поступлений в бюджет республики.

Президент Белоруссии не упускает случая послать России сигналы, что именно его не устраивает в процессе углубления интеграции.

«Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — заявил Лукашенко, отметив, что Минск ничего не просит и ни на что не претендует, однако требует равных условий для всех.

При этом подобные заявления политик чередует с другими, более обнадеживающими. Он, например, указывал, что Минск не намерен «разворачиваться куда-то, предавать» Москву, правда, ожидая взамен поддержки.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата», — говорил белорусский лидер.