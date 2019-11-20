Прекратить визовую войну с Россией: комитет ООН обратился к США

Вашингтон должен прекратить задержку выдачи виз дипломатам, а также отменить ограничения на их поездки, в том числе это касается сотрудников МИД России – соответствующую резолюцию принял комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам.

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В ООН заявили, что ожидают от США оперативной выдачи въездных виз всем делегатам государств-членов организации, а также сотрудникам секретариата ООН для более продуктивной работы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что у футболистов, тренерского штаба и прочего персонала московского «Спартака» возникла проблема с оформлением документов для участия в товарищеском турнире Florida Cup, который должен пройти с 13 по 20 января 2020 года. Еще в сентябре руководство красно-белых анонсировало свое участие в соревнованиях, где выступят бразильские клубы «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

Однако поездка красно-белых за океан сорвалась. Утром 10 ноября владелец клуба Леонид Федун сообщил о проблемах с оформлением необходимых документов, из-за чего «Спартак» с большой долей вероятности от своего участия во Florida Cup откажется.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — указал Федун.

Интересные подробности произошедшего сообщил российский журналист Иван Карпов. По его информации, последний день, когда представители «Спартака» могли явиться в визовый центр для оформления документов, был 8 ноября. Однако приглашения от американского посольства так и не поступило.

Причем красно-белые писали официальные письма в адрес консула как в октябре, так и в начале ноября, но ответа с назначенной датой собеседования не последовало. В итоге «Спартак» сообщил, что клуб проведет сбор в ОАЭ и не выступит на турнире в США.

В прошлом месяце Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка из-за недружественной визовой политики США.

Российская сторона хочет перенести Первый комитет ГА ООН в Вену или Женеву. Москва неформально предложила комитету рассмотреть этот вопрос еще в начале октября. Поводом для этого послужил отказ в визах для российских дипломатов со стороны США в ходе высокой недели ГА ООН. Так, в Нью-Йорк не смог приехать председатель комитета Совета Федераций по международным делам Константин Косачев.

Учитывая, что российские дипломаты должны были поучаствовать в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в рамках ООН, Москва охарактеризовала действия Вашингтона как незаконные.

Генсек ООН Антониу Гутерриш признался, что разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам. По словам заместителя по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша, генеральный секретарь встретился с постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы выразить обеспокоенность из-за порядка выдачи виз и введения ограничений на поездки.

Суареш добавил, что глава ООН внимательно следит за тем, что происходит в Комитете. Кроме того, он заверил, что невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны. Суареш уточнил, что Гутерриш и секретариат ООН относятся к этому вопросу со всей серьезностью.

По словам же заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина, широкий круг стран также уверен в справедливости требований российской стороны.

Кроме того, США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, что Россия расценивает как отговорку.

Российским дипломатам и раньше постоянно не выдавали визы в ООН, но в этом году проблема стала слишком демонстративной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в этом году шум вокруг невыдачи российским дипломатам виз появился, так как нельзя было не говорить об этих ситуациях.

«Это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром», — добавила дипломат.