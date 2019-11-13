Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план

Киев должен разрабатывать законы специально для Крыма (являющегося российским регионом), а также заниматься информационным влиянием на крымчан — такими способами, по мнению так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича, Украина вернет себе власть над полуостровом.

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Кроме того, он добавил, что украинские власти намерены защищать права крымчан. Первые наработки у Киева уже есть, а полноценно эта стратегическая программа заработает в следующем году, пообещал украинский чиновник.

«Это важно — поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять, и быть доступными. Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. В Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина», — сказал Кориневич.

Он назвал Украину «материнским государством для Крыма» и уточнил, что Киев намерен содействовать жителям полуострова в получении украинских паспортов.

Вместе с тем реальность пока не совпадает с желаниями украинских властей — свыше 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, тогда как только семь тысяч уехали с полуострова на Украину, рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов. Кроме того, он добавил, что по итогам нынешнего года на полуострове побывают не менее миллиона украинских туристов, передает ФАН.

Накануне украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина ведут войну за Крым, и противостояние закончится, когда полуостров вернется под власть Киева. Он назвал Крым «оккупированной» Россией территорией Украины, а также уточнил, что война Москвы и Киева протекает в «политико-экономическом русле».

В ответ на это зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что притязания Киева на Крым беспочвенны, и Запад Украине в этом не поможет, передает НСН.

«Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть у них психика уравновесится.

Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. И самое главное, что не будем отвлекаться от дела. Украина возомнила, что она является центром мировой политики…А это не так, они — захолустье, окраина. Единственное, когда вспомнили Украину, это когда [президент США Дональд] Трамп со своими демократами выясняют отношения, тогда слово Украина и всплывает на международном горизонте», — пояснил сенатор.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева — об этом он заявил в Facebook в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года — началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Он также пообещал «освобождение» крымчан.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны», — сказала глава организации.

В Киеве при этом уверены, что российские власти якобы притесняют национальные меньшинства, проживающие на Крымском полуострове. Так, уже два года длится процесс по иску Украины против России. В 2017 году украинские представители обратились в Международный суд ООН с заявлением, что Москва нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, несмотря на то, что прошло уже пять с половиной лет со дня проведения референдума среди крымчан, результаты которого показали, что большинство жителей региона выступают за его вхождение в состав России.