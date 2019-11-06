В РФ – свобода СМИ: Лавров не советует запрещать Deutsche Welle

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности — против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом он сообщил в ходе конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ», передает ТАСС.

«Мы не считаем необходимым, не считаем возможным вводить какие-то ограничения», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также отметил, что представители Deutsche Welle признали, что компания действовала некорректно во время несанкционированных массовых акций протеста в Москве летом этого года. Лавров отметил, что с германскими медиаменеджерами общалась официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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«Одно дело их [акции протеста] освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них», — добавил российский министр.

По мнению Лаврова, такие призывы — отнюдь не функция СМИ.

Кроме того, глава МИДа отметил, что Россия будет защищать деятельность журналистов и свободу слова. Страны Запада же, напротив, запрещают российские СМИ и «строят серьезные препоны их деятельности», добавил Лавров.

Между тем, в Государственной думе призывают лишить Deutsche Welle аккредитации СМИ. В конце сентября комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкое издание нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на несогласованный митинг. Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что эксперты также обнаружили в статье признаки оправдания экстремизма.

Он напомнил, что по статье 5.11 Кодекса РФ об административных нарушениях агитация для иностранных юридических лиц запрещена. Парламентарий пояснил, что собранные материалы сначала планируется отправить в Роскомнадзор. Орган займется выявлением ответственности за правонарушение. Затем бумаги попадут в Генеральную прокуратуру, которая также изберет меры наказания.

Из-за инцидента медиахолдинг может получить статус иностранного агента и потерять аккредитацию в России.

В начале сентября представители DW решили не участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иноагентов во внутренние дела РФ. «Я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — заявил официальный представитель компании Йоханнес Хоффман. По его словам, телерадиокомпания DW — субъект публичного права Германии, поэтому отвечать в таком виде может только перед немецкими органами власти.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Deutsche Welle призывало россиян выходить на «прогулку по Бульварному». По мнению представителя МИД, призыв оказался «феноменальным» проколом.

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять», — подчеркнула она.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На Бульварное кольцо столицы, по оценкам МВД, вышло около 1,5 тыс. человек, при этом задержан был 1001 человек. О желании принять участие в акции ранее заявляли более 5 тыс. человек.

Как минимум 18 человек получили травмы в ходе задержаний, некоторых при задержании били резиновыми дубинками. Один росгвардеец получил вывих руки, одному из протестующих сломали руку.

Еще одна несогласованная акция протеста в связи с недопуском ряда кандидатов в Мосгордуму до выборов прошла в Москве 27 июля. На ней были задержаны 1373 человека. Вскоре было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках», на основании которого около 10 человек, в числе которых — студенты, задержали и арестовали на два месяца до суда, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Стоит отметить, что заявители несогласованной акции указывают на ее мирный характер.

Deutsche Welle — общественная интернет-радиостанция ФРГ, вещающая на другие страны на разных языках. В СССР волны DW глушились. В МИД России в 2018 году деятельность DW называли пропагандистской.